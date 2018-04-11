曾求見蘇貞昌遭婉拒？ 柯文哲：沒有碰到

2018-04-11 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天上午出席北投區里長座談。記者張世杰／攝影 分享 facebook

年底大選開打，外界關注民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲，外傳柯近期頻頻拜會民進黨大老，曾希望拜會行政院前院長蘇貞昌卻未見到，柯文哲今天上午出席北投區里長座談時，被問到是否打算拜會蘇貞昌，柯文哲僅回應沒有碰到。

總統蔡英文日前接受專訪時表示，民進黨的基層不能小看，他們很有看法，這次台北市的溝通及整合過程複雜，是否與柯文哲合作「還沒有定論」。

柯文哲今天出席北投區里長座談，會前媒體追問是否打算拜會蘇貞昌，柯文哲說沒有碰到，證實沒有碰到蘇貞昌本人，媒體詢問至於是否會繼續邀約，柯則未答覆，快步走入座談會現場。