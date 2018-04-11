年底嘉義縣長選舉 國民黨確定將徵召吳育仁參選

2018-04-11 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前不分區立委吳育仁。記者魯永明／攝影 分享 facebook

國民黨年底縣市長提名布局進入倒數，今天中常會將通過第七梯次縣市長提名，由前新北市副市長侯友宜為黨守下新北市長、立委陳學聖代黨出征桃園市長，昨嘉義縣長初選確定無人登記後，徵召前立委吳育仁出征也成定局。

國民黨組發會主委李哲華表示，嘉義縣黨部近日就會召開委員會，通過建議黨中央徵召吳育仁參選嘉義縣長案。黨務人士說，最快下周三常會就能通過提名。李哲華說，嘉義縣長初選公告，只是怕掛一漏萬，無人登記結果符合預期，徵召吳也是預期方向。

而尚未確定提名人選縣市中，高雄市長部分，目前有市黨部主委韓國瑜與立委陳宜民表態爭取，將於明天上午10時30分在中央黨部協調提名機制。金門縣長部分則有立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍、李應文與台商汪成華爭取提名，下周一下午將再協調。

屏東縣長提名部分，則有前立委蘇清泉與前客委會主委李朝明表態爭取，也將於下周召開提名協調小組會議決定提名機制。

至於新竹縣長提名，李哲華說，今天若民進黨確定徵召提名人選，也會盡快啟動協調機制，邀表態爭取的立委林為洲、新竹縣議會副議長陳見賢與新竹縣副縣長楊文科決定提名機制，不一定走上初選。兼任縣黨部主委的陳見賢也說，尊重黨中央規劃。

而台南市長泛藍整合，李哲華表示，待無黨籍前台南市警局長陳子敬最後決定加入機制後，簽訂協議確認，就會盡速展開。陳子敬則說，還是希望先有黨中央有大人出面協調，協調不成再民調，雖然他主張二階段民調，但一階段或二階段都可以談。

至於國民黨初選中的台北市長提名作業，預計5月2日公布民調結果決定提名人選。