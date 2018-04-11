蔡英文明將會蘇貞昌 力勸出馬再戰新北

2018-04-11 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



前行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

民進黨為勸進前行政院長蘇貞昌參選下屆新北市長，日前由準總統府秘書長陳菊拜會蘇貞昌，據了解，兼任民進黨主席的總統蔡英文明上午9時將在民進黨中央黨部，與蘇貞昌會面，親自勸說蘇替黨再戰。

年底新北市長選舉，民進黨原有蘇貞昌子弟兵立委吳秉叡、英系立委羅致政等人表態參選。近期隸屬黨內派系「正國會」的多位立委與新北市議員，也力拱前行政院長游錫堃參戰。

不過，日前蔡總統約見游錫堃、吳秉叡、羅致政，討論新北選情後，吳宣布退出選舉，羅表態支持游錫堃，游陣營態度則轉趨保守，強調尊重黨中央決定；黨內徵召蘇貞昌出馬的態勢逐漸明朗。