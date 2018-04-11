綠北市中山大同議員初選 梁文傑第一、黃向羣落馬

2018-04-11 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨北市中山大同議員初選，梁文傑以民調成績0.2560拿下該選區第一。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨台北市議員初選前天開跑，昨則是針對中山大同區進行民調，除了現任的梁文傑、黃向羣、王世堅、顏若芳等4名老將外，新人陳怡君也同樣來勢洶洶，形成五搶四的局面。

根據民進黨市黨部民調結果，梁文傑以民調成績0.2560拿下該選區第一，其次為陳怡君0.2081、顏若芳0.2048、王世堅0.1826，至於黃向羣則是0.1485，未能在初選出線。圖／民進黨台北市黨部提供 分享 facebook 根據民進黨市黨部民調結果，梁文傑以民調成績0.2560拿下該選區第一，其次為陳怡君0.2081、顏若芳0.2048、王世堅0.1826，至於黃向羣則是0.1485，未能在初選出線。

儘管有著現任優勢，不過今年新人最多可加權20%，也讓老將們不敢掉以輕心，狂打搶救和告急牌，不講梁文傑找來總統府祕書長陳菊、立委段宜康、吳思瑤等人跨區站牌，黃向羣則找立委吳秉叡當母雞，前行政院長蘇貞昌也在臉書上公開喊話，要選民支持黃向羣。

顏若芳過去是前市議員簡余晏的辦公室主任，2014年以接棒名義，順利當選市議員，不料簡余晏如今卻是改挺陳怡君，兩人合體看板處處可見；顏若芳則是另外找來立委王定宇幫忙站台。

如今民調結果出爐，簡余晏力挺顯然非常有用，讓陳怡君拿下第二，不過有意參選新北市長的蘇貞昌顯然未能發揮母雞效用，也讓黃向羣在初選中失利。

黃向羣出身政治世家，父親是前立法委員暨國策顧問黃天福，母親是前立委藍美津，大伯父則為前民進黨主席暨創黨大老黃信介、北市民政局長藍世聰則是他的舅舅。

如今初選失利，地方人士分析，可能和之前周刊爆料有關，當時周刊指出黃向羣針對捷運萬大線「捷七聯開案」與捷運局勾結，向地主騙取同意書，盡管黃向羣事後澄清，強調絕無此事，不過仍因該爆料元氣大傷。