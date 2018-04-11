綠徵召劉曉玫出戰花蓮縣長 蕭美琴：祝福

2018-04-11 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



自許傳盛（左二）表達有意參選花蓮縣長，立委蕭美琴（中）以行動力挺。圖／翻攝蕭美琴臉書 分享 facebook

民進黨正式徵召花蓮縣議員劉曉玫參選花蓮縣長，對決國民黨提名的現任立委徐榛蔚。民進黨立委蕭美琴今天也在臉書發文，表示雖然她傾向由許傳盛出戰，但黨中央另有考量，她也表達祝福。

在黨部發佈正式徵召劉曉玫之前，民進黨花蓮地方勢力卻傳出反彈聲浪，縣議員莊枝財批評，在協調會上地方都是支持許傳盛，但黨中央卻完全不管地方意見，直言「已經快被氣到中風」。民進黨立委蕭美琴7日也在臉書發文「善良的人最容易被欺負」，被解讀也是不滿黨中央徵召劉曉玫的決定。

蕭美琴今天再度在臉書針對黨部徵召縣長人員發文，她表示，在2016參選立委時就已經表達若當選會做好做滿的立場，所以從未考慮參選今年底的縣長。

本來期待田智宣可以為未來花蓮縣政帶來一番新的作為，無奈他提早離開，後來全力支持鳳林子弟許傳盛參選，她認為許會是個好縣長，因此在多次黨內的協調會議上也表達對許傳盛的支持。

只是這次選戰面對傅家勢力，許傳盛過去未有選戰經驗，黨中央選對會另有考量，沒有採納我的意見，認為應徵召長期跟傅家糾纏戰鬥也熟悉傅家的劉曉玫議員。

雖然她傾向許傳盛，但既然黨中央另有考量，我也祝福，期許劉曉玫對內謙卑傾聽基層幹部意見，做事要踏實、對外好好論述縣政政策與願景、發揮戰鬥力，爭取花蓮人支持不同於傅家的地方治理模式。

她也希望許傳盛繼續留在故鄉服務，未來有更好的歷練。