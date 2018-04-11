這些太陽花出來選了 馬家軍也當仁不讓

太陽花學運事件落幕後，部分參與學運的幹部也順勢從體制外進入體制內，投入2018縣市議員選舉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2014年3月18日，部分大學生與公民團體，因不滿政府與中國大陸簽訂《海峽兩岸服務貿易協議》，且國民黨藉由在立院內政委員會召委張慶忠主持會議的優勢，以30秒時間宣布完成服貿協議初審，進而強行闖入立法院議場，揭開太陽花學運的序幕。

事件落幕後，部分參與學運的幹部也順勢從體制外進入體制內，有人擔任政黨幹部，有人擔任國會助理，四年下來累積了不少經驗及知名度，進而投入2018縣市議員選舉，要實現自己的政治理想。

●吳沛憶(台北市中正萬華)

第一批翻牆進入立法院的太陽花學運要角吳沛憶，2013年進入小英教育基金會任職，在清大社會所畢業後即加入民進黨，擔任過民進黨發言人，這次打著「小英栽培」的訴求在台北市中正萬華區參選，以民調第一名成績，擊敗鬧出雙姝對決話題的新北市黨部主委余天女兒余筱萍，打響起身砲。

●吳崢(台北市松山信義)

擔任太陽花學運發言人的吳崢，現在也是時代力量發言人。吳崢自太陽花學運後，就積極投入政治，很早就公開要參選台北市議員的想法，並藉由直播節目《吳崢問風向》表達對公共議題的看法。吳崢這次代表時代力量在北市松山信義區參選，也對民進黨在此區的青年票造成影響，不過吳崢日前被拍到和電視台主播甜蜜出遊，更受到媒體關注。

吳崢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●黃守達(台中市中西區)

台大法研所畢業的黃守達，不但是太陽花學運幹部之一，2014年4月21日赴臺北地檢署應訊時，還曾輪流宣讀「為民主不服從、為臺灣勇敢承擔」聲明。這次爭取代表民進黨在台中中西區參選議員，黃守達不同於頂著學運光環的其他參選人，以「和太陽花學運告別」作為參選宣言。黃守達說，太陽花對這個世代是光環，但如果真要改變，不只要回到政治，還要回到地方，因此他要告別光環，離開舒適圈、同溫層。

黃守達。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●王奕凱(台北市士林北投)

太陽花學運期間曾在立院議場內怒嗆學運領袖林飛帆的王奕凱，這次用無黨參選二度投入議員選戰。向來是衝組的王奕凱說，社運是對議題衝撞談判再去折衷，但政治是協調可行論述，再提政策，兩者非常不同，太陽花學運當然是光環，因為太陽花一役，很多人認識他，但還是要努力跑，才能爭取認同。

王奕凱。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●林亮君(台北市中山大同)

島國前進發起人林亮君，這次代表時代力量在北市中山大同參選市議員。林亮君表示，學運四年過去，她認為體制外運動最後還是要進入體制內改變，因此投入台北市議員選舉。她說，年輕人參政，優勢是大家覺得他們年輕願意給機會，劣勢是投入傳統政治，可能要喝酒，跑攤比較辛苦，很多行程掌握也不如現任議員，拜票要眼觀八方，如果對手匆匆離開，代表可能有下一攤行程，要趕緊跟上。

林亮君（左起）、陳為廷、林飛帆。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

林飛帆出國深造 陳為廷當法案助理

太陽花學運中知名度最高的學運領袖林飛帆、陳為廷，這次並沒有參選。林飛帆在去年完成婚姻大事後，就與妻子赴英國倫敦政經學院深造，變成蔡英文總統的小學弟。至於陳為廷，原本計畫在2014年在苗栗投入立委補選，但因被爆出鹹豬手事件，因此宣布退選立委，目前擔任時代力量立院黨團法案助理。

●徐巧芯(北市松山信義)

目前擔任前總統馬英九辦公室發言人的徐巧芯，在發生太陽花學運時還在就讀政大政研所，在臉書留言公開支持服貿協議，並製作《服貿協議懶人包》，說明為什麼要支持服貿？為什麼30秒通過服貿？在ptt中被鄉民肉搜質疑「來亂的」。徐巧芯這次爭取代表國民黨在台北市松山信義參選議員，也被外界貼上「馬家軍」代表的標籤。

●王炳忠(選區-思考中)

目前擔任新黨發言人的王炳忠，在太陽花學運期間還在就讀政大外交所，就與統促黨總裁「白狼」張安樂等人到立法院外要求與學運成員辯論，並多次在電視政論節目和太陽花學生及綠營名嘴舌戰。其實王炳忠2014年就代表新黨在新北市板橋投入市議員選舉，但僅獲得4399票。至於今年是否再戰，王炳忠表示還未確定。

●侯漢廷(選區-待黨評估)

新黨新思惟中心主任侯漢廷，太陽花學運期間正就讀台大政研所，也和王炳忠一樣，曾與張安樂等人在立院前要求學運成員辯論，並多次撰文及上政論節目表達意見。侯漢廷在去年因捲入共諜周泓旭案以證人身分被檢調搜索、約談，訊後獲檢方請回，隨即宣布參選下屆台北市議員，但要選哪區，仍在尋求黨中央意見。