與蘇貞昌的民調只差0.1％？侯友宜：我看過的民調差很多

2018-04-11 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



侯友宜（後左三）今天視察八里文化公園，對資深媒體人周玉蔻昨晚在臉書蘇貞昌只落後他0.1%的民調數據。他表示，國民黨內部的民調他有看過，跟這份據稱是民進黨內部的民調差距很大。記者祁容玉／攝影 分享 facebook

資深媒體人周玉蔻昨晚在臉書貼出一份民調結果，顯示行政院前院長蘇貞昌只落後代表國民黨參選新北市的侯友宜0.1%。對此侯友宜今天表示，國民黨內部的民調他有看過，跟這份據稱是民進黨內部的民調差距很大，但他也重申，對他來說最重要的還是把事情做好。

侯友宜日前到大台北都會公園體驗地景溜滑梯，有網友在他臉書留言，建議八里文化公園也可設置地景溜滑梯和滑草坡，侯今天視察八里文化公園，認為公園內米飛園區的草坡距離長、坡度夠，的確很適合設置，會納入政見。

媒體訪問侯時，問到周玉蔻昨晚在臉書貼出的民調結果，蘇貞昌只落後侯友宜0.1%，並指出民進黨主席蔡英文就是用這份民調勸退吳秉睿和游錫堃，再勸進蘇貞昌參選。侯友宜回應，民調大家參考用，聽聽就好，最重要的還是把自己的工作做好比較實在。

媒體追問「國民黨內部做的民調有這麼接近嗎？」侯友宜說，「國民黨內部做的民調我是有看過，跟民進黨做的差距很大啦！」，但他強調，他覺得這些數字都不是重點，重點是能為市民做些什麼，才是他在意的。

侯友宜也意有所指地表示，民調是別人在做，別人在說，提出民調數字的目的是什麼，要做什麼，對他來說都不是重要的，重要的還是把事情做好。

侯友宜（右）今天視察八里文化公園，對資深媒體人周玉蔻昨晚在臉書蘇貞昌只落後他0.1%的民調數據。他表示，國民黨內部的民調他有看過，跟這份據稱是民進黨內部的民調差距很大。記者祁容玉／攝影 分享 facebook