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周玉蔻再爆料拱蘇貞昌民調 臉書公布完整版打臉民進黨

2018-04-11 10:54聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

周玉蔻。 本報系資料照／記者許正宏攝影
周玉蔻。 本報系資料照／記者許正宏攝影
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資深媒體人周玉蔻昨在臉書貼出一份民調結果，指就是這份蘇貞昌只落後侯友宜0.1個百分點的民調，讓民進黨決定徵召蘇，勸退游錫堃和吳秉叡，但遭民進黨打臉「沒有做這份民調」。周玉蔻今天再度在臉書上貼出「完整版民調」，並再度強調就是這份民調，讓民進黨選對會說服挺游派成員，提名蘇貞昌參選新北市的。

這份民調不僅有侯友宜對上蘇貞昌、游錫堃及吳秉叡的支持度分析，另外還加上藍綠陣營、政黨傾向的細節民調，較昨天公布的民調完整許多。

●周玉蔻臉書全文如下：

（更新）

蔻蔻報導

一份民調數字顯示，蘇貞昌在中間選民、年輕世代及藍營選區的支持度，都超過黨内其可能候選人，而且和對手侯友宜不相上下，使得民進黨高層決定推出王爺應戰。

附圖民調資料顯示，蘇貞昌具備凝結中間與泛藍選民的強大能力，加上年輕群族對其支持度都具備競爭力。

蘇貞昌出線的關鍵，除了總差距只輸在0.1%外，民調也顯示出「蘇王爺在新北版圖仍有一片天」。從細部分析而言，蘇貞昌所得到的支持度非常平均，特別是20歲到49歲的年輕族群，平均與侯友宜持平，20-39歲還高於侯；中間選民的支持度上也超過其他黨內候選人兩倍之多，甚至在一些藍營鐵票倉地區（中永和、文山區等）也都還有40%的支持度，上述種種都是民進黨選對會認為蘇貞昌足以抗衡侯友宜的重要考量。

據悉，這份民調已讓挺游派人士看過，能夠讓黨內凝聚團結力量，私下也都表示認同。

昨日民進黨秘書長洪耀福在《蔻蔻早餐》節目專訪中，自信喊出「蘇貞昌選新北『必勝』」，是否與這份民調數據有關，黨中央不願証實，相關人士私下表示，八九不離十。

據了解，就是這份民調，讓民進黨選對會說服挺游派成員，提名蘇貞昌參選新北市的。

據悉，這份民調已讓挺游派人士看過，能夠讓黨內凝聚團結力量，私下也都表示認同。

昨日民進黨秘書長洪耀福在《蔻蔻早餐》節目專訪中，自信喊出「蘇貞昌選新北『必勝』」，是否與這份民調數據有關，黨中央不願証實，相關人士私下表示，八九不離十。

據了解，就是這份民調，讓民進黨選對會說服挺游派成員，提名蘇貞昌參選新北市的。

資深媒體人周玉蔻今天再度在臉書上貼出「完整版民調」。圖／翻攝周玉蔻臉書
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