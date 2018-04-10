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蘇貞昌曾說不選第三次 侯友宜嘆：跟神明說清楚就好啦

2018-04-10 23:49聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

前新北市副市長侯友宜今天下午與高雄市左營、楠梓區市議員參選人李雅芬合拍宣傳照。對於有媒體詢問，前行政院長蘇貞昌2010年曾在台北市保安宮公開表示，絕不會第三次參選新北市，侯友宜先是嘆一口氣，隨後說「過去的事情一直糾纏，老縣長跟神明說的事情，他去跟神明說清楚就好啦。」

侯友宜與李雅芬合照也被外界看作要發揮「母雞效應」，侯友宜認為，打選戰就像一個team，以前同仁面對槍戰現場，除了衝衝衝以外，大家都團結再一起「鬥陣拚命」，希望這次選舉，尤其第一次要參選的人，大家要團結，「咱可以得到勝利卡實在。」

對於綠營內部傳出最新民調顯示蘇貞昌急起直追，侯友宜說，他其實很不了解民調，到底差多少贏多少都沒關係，「卡認真做代誌，市民就會肯定 ，這比較重要。」隨後媒體追問，蘇貞昌曾說不會第三次選新北市，侯則語重心長的說，「唉過去的事情一直糾纏，老縣長跟神明說的事情，他去跟神明說清楚就好了啦。」

至於是否與周錫瑋聯絡，侯友宜表示，選舉後他就積極聯繫，會以周縣長方便的時間為最主，會在適當的時間、地點，跟周縣長一起好好聊一聊，一起團結，打贏新北市的選戰，但目前仍在聯絡中，他認為縣長會選擇一個好的時機點來與他碰面。

侯友宜今天下午與高雄市左營、楠梓區市議員參選人李雅芬合拍宣傳照。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天下午與高雄市左營、楠梓區市議員參選人李雅芬合拍宣傳照。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜認為蘇貞昌曾說不會第三次選新北市一事，只要與神明講清楚就好。記者張曼蘋／攝...
侯友宜認為蘇貞昌曾說不會第三次選新北市一事，只要與神明講清楚就好。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜今天與高雄市左營、楠梓區市議員參選人李雅芬合拍宣傳照。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天與高雄市左營、楠梓區市議員參選人李雅芬合拍宣傳照。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜蘇貞昌

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