勸進蘇貞昌 洪耀福：選輸我辭職負責

民進黨秘書長洪耀福。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨積極勸進蘇貞昌參選新北市長，引發力挺行政院前院長游錫堃人士出現反彈聲浪，民進黨秘書長洪耀福表示，民進黨是「在雜音中前進、前進中整隊」，他還說，新北市長選舉如果民進黨選輸了，「就我負責、我辭職」。

洪耀福昨天接受廣播節目蔻蔻早餐專訪，主持人問到，蘇貞昌和蔡英文總統的心結怎麼辦；洪耀福說，過去人與人間難免有競爭，這兩人都是大格局看問題，沒有心結，大局勢上有共同目標、繼續努力，過去都是個人競合、過往雲煙。

洪耀福也說，農曆年前後，有幾組人自稱代表侯友宜，透過管道向他傳話，希望不要提名蘇貞昌選新北市長，「如果他（侯友宜）當了市長，二○二○年選舉會中立」。這種傳話對民進黨沒有意義，但代表侯友宜身邊的人，憂慮要與蘇貞昌對陣，因蘇貞昌當行政院長，侯友宜是警政署署長，署長對上院長，會有心理壓力，這是客觀形勢。

侯友宜認為蘇貞昌曾說不選第三次，只要蘇與神明講清楚就好。 記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

對於傳話說法，侯友宜聽到後哈哈大笑，說「這我第一次聽到，聽聽就好啦。」至於蘇貞昌曾在台北市保安宮公開宣示不會新北選第三次，侯友宜說，「老縣長跟神明說的事情，去跟神明說清楚就好。」

台北市方面，洪耀福指出，要思考現階段對民進黨而言，誰是最重要的敵人，「當然柯文哲不是我們的人，但現階段最重要的敵人還是國民黨」。