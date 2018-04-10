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陳金德盼游錫堃回宜蘭選縣長 游：支持黨提名人

2018-04-10 23:49聯合報 記者張芮瑜羅建旺／宜蘭報導

民進黨新北市長人選可能徵召行政院前院長蘇貞昌或游錫堃，宜蘭代理縣長陳金德昨天呼籲，希望游錫堃回鄉參選宜蘭縣長，游若願意點頭是宜蘭萬幸，可避免未來縣政陷入黑暗。不過，民進黨已提名立委陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，陳歐珀昨低調不回應。

宜蘭代理縣長陳金德(左)和行政院前院長游錫堃(右)，日前在宜蘭一同參加插秧活動。...
宜蘭代理縣長陳金德(左)和行政院前院長游錫堃(右)，日前在宜蘭一同參加插秧活動。 圖／聯合報系資料照片
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游錫堃辦公室指出，民進黨在宜蘭已經完成縣長參選人提名，游支持黨提名的候選人，也期盼鄉親與黨員都能一起支持相挺，共同守護宜蘭價值。

陳金德日前與游錫堃一起在宜蘭參加春分插秧活動，陳金德昨說，在活動中，他親耳聽到，游錫堃對參選新北市自始至終沒有意願，可能是新北議員認為，游上次參選新北市長選得很好，才希望游投入選戰。

陳金德表示，如果游願意回宜蘭選縣長，擔下艱鉅任務，這是非常好的事，可以解決民進黨的困境，他個人非常支持，呼籲游慎重考慮。

媒體追問，民進黨已提名陳歐珀參選下屆宜蘭縣長。陳金德未正面回應，他以立委吳秉叡、宜蘭市長江聰淵為例指出，吳、江都投入很多，而且民調領先，最後也退了。

陳金德說，宜蘭縣未來發展才是重中之重，其次是民進黨延續執政跟政策，最後才是政黨的提名制度，如果因為滿足政黨制度而犧牲前面兩項，這制度是假的。

民進黨陳金德游錫堃

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