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藍北市議員初選 改提名33席拚過半

2018-04-10 23:53聯合報 記者楊正海／台北報導

柯文哲送花吳碧珠 台北市長柯文哲（右）昨天在施政報告之前，送花給已經宣布不再連任...
柯文哲送花吳碧珠 台北市長柯文哲（右）昨天在施政報告之前，送花給已經宣布不再連任的議長吳碧珠。 記者徐兆玄／攝影
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國民黨籍台北市議會議長吳碧珠宣布不競選連任，在確定吳碧珠意向後，國民黨台北市黨部昨天重新公告北市議員初選提名規畫定案，原本提名未過半的31席遭質疑抗議，修正為提名33席拚過半，新增提名的2席分別在6選區大安文山、2選區港湖。

競爭最激烈的大安文山區原提名7席，現改提8席，4名現任議員外，由總統府前副秘書長羅智強、文傳會副主委鍾沛君及王致雅、厲耿桂芳的姪女耿葳、已故議員李新的兒子李柏毅5人，共同競爭4個名額。

港湖區原提4席增為5席，包括3名老將，新人席次可望由國民黨文傳會主委李明賢及郝龍斌辦公室主任游淑慧取得。

吳碧珠所在選區1選區士林北投區，新人本來提1席，增為2席，將由張斯綱、林杏兒、黃子哲、顏群晃、許立丕爭取，戰況仍激烈。

3選區中山大同區提名4席，3席現任加1席新人，昨天參選人盧威、連堂凱、王浩已領表，另2人為現任議員陳炳甫、葉林傳。原本女將林婕麗因過去違紀參選，回復黨籍來不及，這次無法代表國民黨參選。市黨部主委黃呂錦茹說，為爭取婦女保障名額，未來可能徵召原本放棄連任的現任議員林亭君。

松山信義區提2席新人，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯及捲土重來的前議員王正德可望出線。

台北市黨部昨舉行第二梯次議員初選領表登記，至12日周四止。對此，新人多認為有出頭的機會，老將則認為，黨提名策略一改再改，「打架或許會贏，打選戰不會贏」。

國民黨吳碧珠李明賢

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