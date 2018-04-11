民進黨四老天王重出江湖 選舉戰績誰最猛？

2018-04-11 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



民進黨內四大天王由左至右：蘇貞昌、呂秀蓮、謝長廷、游錫堃。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨備戰2018地方選舉，昔日黨內四大天王再度活躍於檯面。擔任駐日代表的謝長廷雖遠在他鄉，日前卻因高雄市長初選與陳菊隔空對嗆，火花不斷，前副總統呂秀蓮爭取提名選台北市長，前閣揆蘇貞昌被鎖定選新北市長，前閣揆游錫堃無論新北及宜蘭縣都有人點名回鍋出征，四人雖紛紛超過70歲仍然是外界不可忽視的角色。而以四人的選舉經驗來看，蘇貞昌參與過最多類型選舉，呂秀蓮則是從來未嘗敗績。

呂秀蓮6勝0敗 勝率百分百

呂秀蓮選戰勝率百分百，一直很不滿民進黨台北市禮讓柯文哲，這次堅持參選到底。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年已經74歲的呂秀蓮，曾參選立法院第二屆立委、兩次桃園縣長（一次補選）、兩次與陳水扁搭檔的副總統，至今戰績6勝0敗，屢戰屢勝，選舉次數在四大天王中與游錫堃並列五次。

從副總統退休後，呂秀蓮從2014年就表態代表民進黨參選台北市長，但當時民進黨決定禮讓無黨籍的素人醫師柯文哲，呂秀蓮因此不再爭取。呂秀蓮保持全勝戰績，相當一部分原因也是「急流勇退」，在初選階段就退出戰局。

呂秀蓮一直很不滿民進黨禮讓柯文哲，這次堅持參選到底，並多次呼籲民進黨應該提名自己人，她認為柯文哲不誠實，每見一個人出來就說人家支持，但人家都說沒有，是「誠信破產的人。」她也說，她已透過正式管道向民進黨主席蔡英文報告自己有意參選，但蔡英文沒有回應。

雖然年過七旬，但呂秀蓮多次強調自己還年輕，身心靈一點都不亞於年輕人。她說，社會若要有情理，老中青本來就應該手牽手，而非世代切割、對立，年輕人非常重要，但長輩們過去也很年輕，老中青應該相互扶持，年輕人對每位老人家都要心存感激，絕對不應該世代分割，她代表一生一世為家庭、社會、台灣奮鬥過的長輩，「我要出征，越老越年輕。」

謝長廷參選10次拿6勝 選最多次也贏最多次

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今年72歲的謝長廷，從兩次台北市議員開始發跡，隨後歷經三次立委、一次副總統、兩次高雄市長、一次台北市長、一次總統，戰績6勝4敗。蔡英文總統執政後，隨即外派駐日代表，他領導的「謝系」也因此變成鬆散組織，不如其他派系強悍，但他個人依然是媒體焦點。

謝長廷最著名的一次選舉是1998年，當時他以立委之姿挑戰當了8年高雄市長的吳敦義，並以4000多票勝選，從此展開民進黨在高雄的長期執政，此後10年也是謝長廷政治生涯的最高峰。

2005年，時任高雄市長的謝長廷應邀北上擔任閣揆，隨後2006年受陳水扁之託出征台北市長，當時陳水扁徵召謝長廷參選台北市長其實是為了「牽制」國民黨，並確保高雄市勝選，2007年謝長廷率先表態參選總統，並在黨內初選勝過蘇貞昌、游錫堃及呂秀蓮，成功獲得民進黨提名，迎戰國民黨推出的強敵馬英九，謝長廷為了刺激選情，還許下「敗選就退出政壇」的誓言。

蘇貞昌選過7種選舉 勝率卻是四大天王中最低

蘇貞昌（中）是四天王中選過最多種選舉的，但勝率也最低。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇貞昌從年輕選到老，眼看又要為了民進黨出征參選新北市。71歲的他，其實也是參與過最多種類選舉的天王，包括一次省議員、兩次屏東縣長、一次副省長、一次立委、兩次台北縣長、一次副總統及一次台北市長，9戰累積5勝4敗，勝率56%，卻是四大天王中最低。不過他從台灣頭選到台灣尾，不僅在民進黨，在國內政壇都算少有的奇葩。

蘇貞昌曾經在2010年參選台北市長，當時已連任過兩任台北縣長的他，承諾他絕對不會在同一個地方參選第三次，但蘇貞昌在今年底代表民進黨參選新北市長已經呼之欲出，這個承諾也因此不斷被檢驗及質疑。

民進黨內一直不缺有意參選新北市長的挑戰者，但新北市在年底一役具特殊戰略考量，尤其在台北市幾乎確定繼續禮讓現任市長柯文哲的情況下，新北市成了「領頭羊」，必須由「天王級」人選應戰才可能發揮輔選其他縣市的拉抬效果，雖最初希望由中壯世代人選出征，但行政院長賴清德表態不參選，「天王級人選」只剩蘇貞昌、游錫堃，又因為蘇貞昌一直在黨內民調穩居第一，理所當然成了黨中央首要徵召目標。

過去蘇貞昌與蔡英文的心結經常被拿來作文章，不過年底縣市長選舉將是蔡英文政府的「期中考」，為了贏回新北市，蔡英文對蘇貞昌也極盡禮遇，先派出選對會及新任總統府秘書長陳菊動之以情，接下來蔡英文也將親自登門拜將，蘇貞昌預計將繼續蟬聯四大天王中「選最多選舉」的人，也將成為「選最久」的天王。

游錫堃戰績4勝1敗 新北市長選舉讓國民黨嚇出一身冷汗

四天王中最年輕的游錫堃，最近一次新北市選舉差點讓藍營翻盤。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年70歲的游錫堃是四大天王中最年輕的天王，參選過兩次省議員，兩次宜蘭縣長，一次新北市長，戰績4勝1敗，近期代表作是2014年代表民進黨參選新北市長，挑戰當時現任的市長朱立倫，當時游在不被看好的情況下囊括93萬多票，只差兩萬多票就可扳倒國民黨，讓朱陣營嚇出一身冷汗。

游錫堃敗選新北市長之後希望歸隱山林，但他領導的「正國會」卻在民進黨內日益壯大，甚至成為新潮流系最強的對手。

年底新北市長選舉，許多正國會議員及立委期待由游錫堃再戰，最近民進黨決定徵召蘇貞昌，也引發部分基層強烈不滿，顯見游錫堃在黨內仍具一定影響力。

游錫堃強調自己沒有意願再戰新北市，對一切不忮不求，但子弟兵卻不惜為游槓上黨中央，除立委高志鵬嗆聲「誰做決定誰負責；選輸黨主席、行政院長下台」，最近新北市正國會議員也婉拒黨中央邀請會面，不希望被當成只為了徵召蘇貞昌而背書。

新北市一役確定由蘇貞昌出線之後，民進黨內也不敢忽視正國會的力量，隨即將花蓮縣徵召人選從新潮流系的許傳盛改為正國會的劉曉玫。

不過宜蘭縣代理縣長陳金德昨天突然喊出希望游錫堃選宜蘭縣長，卻讓許多正國會成員錯愕，游錫堃辦公室特別發表聲明回應，民進黨在宜蘭已經完成縣長候選人提名陳歐珀，游支持黨提名的候選人，也期盼鄉親與黨員，都能一起支持相挺，共同守護宜蘭價值。