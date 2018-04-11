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靠爸真好？政二代參選 天龍國內多GG 在高雄變全壘打

2018-04-11 09:00聯合報 都會社會中心記者／報導

余天陪女兒余筱萍拜票。 圖／聯合報系資料照片
余天陪女兒余筱萍拜票。 圖／聯合報系資料照片
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年底選舉，台灣從北到南都有政二代接班梯隊；但命運大不相同。政二代到底是資產？還是包袱？

台北市話題性最高的民進黨新北市黨部主委、藝人余天的女兒余筱萍等4名政二代新人，在民進黨市議員黨內初選全敗下陣來，但離開「天龍國」，高雄政二代卻是紅不讓，4人參加民進黨初選都過關，前總統陳水扁的兒子陳致中民調支持度更高達24.38%，好不風光。

被貼上政二代標籤，有人保持低調「拜託不要說我是政二代」，但新北市議員廖本煙的兒子廖宜琨認為老爸可以替自己加分，文宣特別註明「廖本煙の兒子」。

余筱萍靠余天加持 不敵「小英栽培」

台北市中正萬華區綠營市議員初選7搶4，余筱萍雖被多次點名「靠爸族」，但因和主打「小英栽培」的吳沛憶纏鬥，又有明星爸媽加持，民調被看好；她在西門町西本願寺廣場舉辦3次演唱會，吸引上千民眾到場，未料高知名度不代表高民調，選了個第五，成了「落選頭」。

余筱萍（右）不敵「小英栽培」的吳沛憶。 圖／聯合報系資料照片
余筱萍（右）不敵「小英栽培」的吳沛憶。 圖／聯合報系資料照片
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另外，蘇緯政是表態參加台北市長選舉、前台南縣長蘇煥智的姪子，紀建安則是「飛躍的羚羊」、前立委紀政的姪子，陳彥丞的父親陳嘉銘則曾任台北市議員，他們都被貼上政二代標籤，名調表現未如預期，都未獲民進黨提名。

蘇煥智的姪子蘇緯政未獲民進黨提名。 圖／聯合報系資料照片
蘇煥智的姪子蘇緯政未獲民進黨提名。 圖／聯合報系資料照片
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蘇緯政說，如果真想靠關係大可回台南選，或請叔叔蘇煥智替自己募資，但他沒這樣做，況且，這次初選各方人馬都大撒資源，不是好現象。

陳致中領頭 高雄政二代初選全上

高雄市政二代選情和北市完全不同，一片長紅。前總統陳水扁之子陳致中，8年前第一次參選高雄市議員，拿下全市最高票。今年再次登板，實力不減當年，加上與阿扁相擁造勢，民調衝高。

陳致中說，如果8年前是靠父執輩的助力，也可能只有那一次是。10年來他在前鎮、小港與基層博感情，即使沒有公職身分，服務處一樣開著，為民服務沒有中斷。

阿扁這一抱，陳致中聲勢更高。 圖／聯合報系資料照片
阿扁這一抱，陳致中聲勢更高。 圖／聯合報系資料照片
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「十年磨一劍」，陳致中說，今年參選，他告訴自己一切從零開始，一步一腳印爭取每一張選票才實實在在。候選人要靠的是自己，選民要投的對象也是自己，不是父執輩。

高雄市無黨籍議員黃石龍的兒子黃文志今年參加民進黨初選，在左營楠梓選區勝出，他不否認父親的助力很大，畢竟他父親已在地方經營很久，他也早有接棒準備，用自己的做法爭取年輕選民支持，擴大支持基礎。

新北藍綠議員 都安排兒子接棒

新北市也有多名政治人物交棒兒女，曾任立委的新北市議員廖本煙交棒給兒子廖宜琨。廖宜琨不認為政二代是包袱，文宣特別加註「廖本煙の兒子」，日前已在民進黨初選順利出線。

廖宜琨（右）和父親廖本煙。 記者陳珮琦／翻攝
廖宜琨（右）和父親廖本煙。 記者陳珮琦／翻攝
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中和區議員張瑞山從政超過30年，今年交棒給女兒張維倩。張維倩在張瑞山服務處擔任法律服務多時，出國深造回國產下雙胞胎後，去年12月投入選戰，主打婦幼律師形象，順利在民進黨初選出線。

另外，國民黨籍新北市議員廖正良未滿30歲的兒子廖先翔，從汐止住處跑到22公里外的板橋國民黨市黨部登記參選議員初選，希望跑到民調前面獲取提名。他說，已擔任父親助理10年，父親雖然會提點他，但他會努力走出自己的路。

未滿30歲的廖先翔，父親是國民黨籍新北市議員廖正良，已準備要接棒。 圖／廖先翔提...
未滿30歲的廖先翔，父親是國民黨籍新北市議員廖正良，已準備要接棒。 圖／廖先翔提供
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政二代是資產 也是包袱

邱議瑩的弟弟邱名璋，在民進黨屏東市長初選落敗。 圖／聯合報系資料照片
邱議瑩的弟弟邱名璋，在民進黨屏東市長初選落敗。 圖／聯合報系資料照片
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雙北和高雄兩大都會之外的政二代從政，有人承接上一代餘蔭走得順利，但也有人跌跤。

桃園市投入年底市議員選舉初選的政二代，以民進黨居多，前立委張慶惠之女魏筠、現任市議員陳志謀之女陳雅倫、前新屋鄉長陳江順兒子陳睿生可望獲得提名。

曾任8屆立法委員、監察委員洪昭男的兒子洪子傑，參加台中市國民黨北區市議員選舉初選落敗。他說，一開始時想靠自己，但新人要讓大家知道並不容易，後來父親出面，感覺好像一下子被很多人知道，但已接近民調日，太慢了。

民進黨彰化縣議員黃育寬的兒子黃建閎，目前是彰化市民代表，登記參加市議員初選。黃育寬積極運用資源為他鋪路，但黃建閎仍以些微差距敗陣，未獲提名，轉而登記參選和美鎮長，黃育寬仍十分支持。

參加民進黨屏東市長初選的邱名璋，是立委邱議瑩的弟弟，也是前國策顧問邱茂男的兒子。邱名璋是政二代，當過兩屆縣議員，累積不少實力，只是父親及姊姊在政壇上有不同評價，每次選舉都有人做文章，今年在初選時落敗。

學者：選民有相對剝奪感 政治家族惹人嫌？

文化大學廣告系主任鈕則勳說，政二代容易被貼上媽寶、爸寶形象，且很多選民認為，「我沒有欠你家一輩子吧，投你老爸，還要支持你？」加上年輕人普遍面臨低薪處境的「相對剝奪感」，政治家族世襲恐成為負面標籤，長輩「光環」邊際效應遞減。

鈕則勳表示，選民即便口中不說，還是會在乎候選人是否有專業；候選人必須展現專業等優勢，而不能只是某某人的女兒、某某人的兒子。

淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪也分析，政二代分成兩種狀況，若屬於傳統地方政治人物，靠著在地的人際網絡、動員管道，政二代容易出頭。

另一種代表人物是余筱萍，她雖有「余天的女兒」稱號加持，但余天在當地沒有扎實的基礎，無法動員支持他女兒。雖然大家知道余天，但靠個人高知名度吸引的空氣票，就不容易移轉給下一代。

蔣萬安參選時強調專業，避開與蔣家的關係。 圖／聯合報系資料照片
蔣萬安參選時強調專業，避開與蔣家的關係。 圖／聯合報系資料照片
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好壞概括承受 政二代心聲誰人知

學者分析有其道理，政二代本身也有領悟。爭取參選北市議員失敗的陳彥丞說，「沒有辦法決定自己的出生、但可以決定自己要做什麼事情」，親情是避不掉的，自己會以正面態度看待。

桃園市可望獲民進黨提名的陳雅倫說，社會上對政二代的評價多數認為是負面，她個人認為被稱政二代有好有壞，她寧可往好處看；別人若以放大鏡檢視，要更努力、更用心把事情做好。

當過7年平面記者的鄭光宏，3年多前接老爸鄭俊亨的棒選上嘉義市議員，今年拚連任。他說，政二代的優勢是有知名度、組織等基礎，但也容易被貼上「靠爸族」負面標籤，好壞都得概括承受，最重要的是要努力經營，走出自己的路與定位。

鄭光宏3年多前選上嘉義市議員，強調政二代要走出自己的定位。 圖／鄭光宏提供
鄭光宏3年多前選上嘉義市議員，強調政二代要走出自己的定位。 圖／鄭光宏提供
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（採訪記者／陳靖宜、張世杰、魏翊庭、祁容玉、王慧瑛、陳秋雲、黃寅、劉明岩、張家樂、楊濡嘉、翁禎霞、曾增勳）

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