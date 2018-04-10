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周玉蔻：民進黨民調 蘇貞昌只落後侯友宜0.1%

2018-04-10 20:11聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

媒體人周玉蔻。 中央社
媒體人周玉蔻。 中央社
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資深媒體人周玉蔻在臉書貼出一份民調結果，她指出，民進黨主席蔡英文就是用這份蘇貞昌只落後侯友宜0.1個百分點的民調，以「科學証據」順利勸退吳秉睿和游錫堃，再勸進蘇貞昌參選。

周玉蔻說，民進黨在今年3月22日到23日做的民調資料中指出，民進黨推出蘇貞昌參選新北市和國民黨的侯友宜對決，支持度39%對39.1%，僅落後0.1個百分點；游錫堃31.5%對侯友宜46.2%；吳秉睿19.7%對侯友宜55.2%。

周玉蔻表示，這份民調同時做了政黨支持度。據指出，民進黨加時代力量，泛綠約4成，國民黨加親民黨3成；中間選民2成。

侯友宜民進黨

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