蘇貞昌選新北 扁：是否應栽培52歲新人非重作馮婦

2018-04-10 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

前總統陳水扁今天最新的「新勇哥物語」談行政院前院長蘇貞昌選新北市長之事，「勇弟」提到民進黨祕書長洪耀福在廣播節目說，蘇貞昌過去8年台北縣長任內政績斐然，侯友宜8年副市長的施政成果將不是蘇的對手。「勇哥」回說，如果政府治理做得好就是當選保證，落選後還有76%施政滿意度的阿扁怎會連任失利？宋楚瑜的省府團隊不好嗎？為什麼宋選台北市長只拿到53281票？

「勇哥」最後說，1997年50歲的蘇貞昌首度參選台北縣長，他穩贏的嗎？如果沒有國民黨的林志嘉以無黨籍身分拿掉15萬多票，新黨的楊泰順、周荃分去6萬5千票，汐止鎮長廖學廣囊括7萬票，加上盧修一在最後一夜的一跪，也才跪贏謝深山2萬8千票。

所以選舉輸贏因素極 為複雜。如果蘇貞昌想要超越自己，是否應栽培新人52歲的吳秉叡，並全力輔選，而非重作馮婦！？

陳水扁在臉書「新勇哥物語」粉絲團po的〔新勇哥物語〕-71內容如下：