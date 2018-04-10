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頭份市長徐定禎獲民黨禮讓 宣布無黨籍參選縣長

2018-04-10 18:28聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

無黨籍頭份市長徐定禎獲得民進黨支持，今天上午宣布參選下屆苗栗縣長，他強調要讓「苗栗動起來」，為苗栗人找回尊嚴和光榮，他有一系列的政見藍圖，首要政見就是先恢復免費營養午餐。

徐定禎強調他參選苗栗縣長並非「柯P模式」，是民進黨直接禮讓他參選，沒有辦民調或初選，他與柯P都是新竹中學畢業、素人參政，柯P是人生勝利組，不像他的人生起起落落，這次參選應是「徐定禎模式」。

徐定禎參選苗栗縣長記者會在苗栗市國揚餐廳舉辦，行政院中辦副執行長吳宜臻、民進黨不分區立委鍾孔炤、苗栗市長邱炳坤、前立委康世儒及竹南鎮長康世明兄弟、民進黨苗栗縣黨部主委苑裡鎮長杜文卿、前國大代表客家大老陳運棟、作家李喬、縣議長游忠鈿妻子張淑芬、苗栗縣小英之友會會長李守雄及大批支持者到場。

徐定禎感謝民進黨能「禮讓」他，還有吳宜臻「成功不必在我」的寬大胸襟，讓他能以無黨籍參選苗栗縣長，他要秉持「堅持理念、承擔責任、創造價值」的信念，為鄉親贏回光榮的苗栗。

徐定禎表示，他不否認自己的理念是「中間偏綠」，過去苗栗邀世界三大男高音演唱、辦百年燈會、國慶煙火，讓大家覺得以身為苗栗人為傲，當時他當頭份鎮長也覺得好光榮，可惜這段時間很短暫，也未建立在財政的紀律上，這三年多來苗栗縣整個停滯下來，建設、福利半停頓，因此他參選的口號就是要「苗栗動起來」。

吳宜臻呼籲支持她的人團結起來支持徐定禎，她強調2016年選立委，雖然結果讓人扼腕，但大家已見到「改變」的可能性，且對民進黨和吳宜臻翻轉苗栗期盼甚深，她過去2年選了3次，在苗栗要披綠袍經營真的不容易，徐市長願承擔起責任，她願以成功不必在我的心情全力支持。

杜文卿說，黨中央為了苗栗縣長選舉，三番兩次徵詢地方意見，苗栗「要選會當選的」，民進黨從來都沒在苗栗執政過，他當過兩次立委，理應選縣長，但連他都不敢選，「乖乖的」去選苑裡鎮長，現在快兩屆任滿，準備再去通霄選鎮長；黨中央現已公告苗栗縣長選舉與徐定禎合作，相信能拿下縣長寶座。

徐定禎強調他首要政見是恢復免費營養午餐，客家人耕讀傳家，窮不能窮教育，他誓言發揮估價師專業精算財政，用搶也要搶出來支持教育的預算，這是他第一個政見，如果做不到，就算當上縣長也會辭職謝罪。

無黨籍苗栗縣頭份市長徐定禎上午宣布參選下屆苗栗縣長。記者胡蓬生／攝影
無黨籍苗栗縣頭份市長徐定禎上午宣布參選下屆苗栗縣長。記者胡蓬生／攝影
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無黨籍苗栗縣頭份市長徐定禎上午宣布參選下屆苗栗縣長。記者胡蓬生／攝影
無黨籍苗栗縣頭份市長徐定禎上午宣布參選下屆苗栗縣長。記者胡蓬生／攝影
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無黨籍苗栗縣頭份市長徐定禎(左三)上午宣布參選下屆苗栗縣長。記者胡蓬生／攝影
無黨籍苗栗縣頭份市長徐定禎(左三)上午宣布參選下屆苗栗縣長。記者胡蓬生／攝影
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無黨籍苗栗縣頭份市長徐定禎(左三)上午宣布參選下屆苗栗縣長。記者胡蓬生／攝影
無黨籍苗栗縣頭份市長徐定禎(左三)上午宣布參選下屆苗栗縣長。記者胡蓬生／攝影
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徐定禎民進黨吳宜臻

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