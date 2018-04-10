國民黨嘉義縣長候選人提名登記截止 可望徵召吳育仁

2018-04-10 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



下屆嘉義縣長選戰，民進黨辦完初選提名翁章梁，兼黨主席總統蔡英文整合落選張明達，國民黨視為艱困選區，前不分區立委兼縣黨部主委吳育仁表態爭取提名，縣黨部上周公告縣長選舉候選人提名登記辦法，為期2天領表登記，今天下午4點截止，無人登記，吳育仁可望獲徵召提名披掛上陣。

今天登記最後1天，吳育仁再度在臉書表態說「我準備好了」，他說，縣長初選登記資料及費用備妥，隨時動身，前往黨部領表登記，身為黨員，為黨出戰責無旁貸，這幾天走訪基層聽取意見，若有人領表登記，他就去，方便初選民調，無人登記，就不需要，靜待中央徵召人選，喚起公民力量，贏得勝利。

吳育仁已準備好競選主軸訴求「嘉義新希望，挺身而出，重振嘉義，專業、清新、活力」，也設計好競選背心；縣黨部主委王啟澧及議會黨團書記李國勝說，吳育仁學經歷條件優，願意承擔參選，一旦黨中央徵召提名，他會全力輔選。 王育敏說，吳育仁長期在嘉義教書經營，學經歷專業及參選經驗都夠，願意參選是再好不過的人選。