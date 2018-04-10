游錫堃被拱參選宜蘭 聲明挺黨提名候選人

2018-04-10 16:04 中央社 台北10日電



前行政院長游錫堃。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 分享 facebook 前行政院長游錫堃辦公室今天說，民主進步黨在宜蘭已經完成縣長候選人提名，游錫堃支持黨提名的候選人，也期盼鄉親與黨員，都能一起支持相挺。

聯合報報導，宜蘭代理縣長陳金德今天說，宜蘭縣陷入困境，很多人擔憂，如果要解決這些問題，前行政院長游錫堃會是最好的選擇，如果他願意點頭，回宜蘭選縣長，會是萬幸。

不過，民進黨早已通過提名民進黨籍立法委員陳歐珀參選宜蘭縣長。

游錫堃辦公室今天發布聲明表示，民主進步黨在宜蘭已經完成縣長候選人提名，游錫堃支持黨提名的候選人，也期盼鄉親與黨員，都能一起支持相挺，共同守護宜蘭價值。