整合在野選苗縣長 徐定禎誓言恢復營養午餐

2018-04-10 16:04 中央社 苗栗縣10日電



將參選苗栗縣長的頭份市長徐定禎今天說，會盡最大誠意整合在野勢力拚勝選，並誓言恢復免費營養午餐，「當選後若做不到，也會辭職謝罪」。到場支持者包含藍綠及無黨籍人士。

現任無黨籍的頭份市長徐定禎獲民主進步黨禮讓，問鼎下屆苗栗百里侯，上午在苗栗市國揚餐廳舉行參選記者會。

在總統蔡英文先前下令「團結翻轉苗栗」下，民進黨地方動起來，包括立委鍾孔炤、縣黨部主委杜文卿、前國策顧問李喬、苗栗縣小英之友會榮譽會長李守雄、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、黨籍縣議員詹運喜、羅貴星、陳光軒、陳春暖、謝芳紋等人與會支持。

除綠營人士，中國國民黨籍前國大代表陳運棟、苗栗縣議長夫人張淑芬也現身會場，引起矚目。

徐定禎是陳運棟任教大成中學時的學生，陳運棟說：「身為老師，應該鼓勵年輕世代站出來，教書一輩子，聽見徐定禎『窮不能窮教育』理念，最讓我感動」。

張淑芬則說，徐定禎是議長游忠鈿的表弟，她以表嫂身分到場為他加油。

此外，無黨籍前立委康世儒、竹南鎮長康世明、苗栗市長邱炳坤、縣議員胡忠勇、黃聲全、羅雪珠等人也到場力挺，會場聚集數百人，高喊不分藍綠、不分黨派，合作翻轉苗栗。

民進黨從未在苗栗縣執政過，幾經轉折，黨內決定禮讓無黨籍的徐定禎，曾引起吳宜臻支持者不滿。吳宜臻指出，過去3次選戰經驗，披綠袍在苗栗選舉並不容易，「今天來了，就要告訴支持者，這一次團結吧！把力量整合支持徐定禎」。

杜文卿說，中央為了人選佈局幾經評估，苗栗要選「會當選的」，這次與頭份市長徐定禎合作，有苗栗市長、竹南鎮長以及他在海線苑裡鎮的支持，囊括山線、海線主要票倉優勢，「一定會贏」。

徐定禎表示，民進黨執政過的縣市「綠色執政，品質保證」。苗栗縣過去舉辦台灣燈會、國慶煙火、世界三大男高音演唱會，「曾經有過繁華時代，以身為苗栗人為傲」；但是，徐耀昌接任縣長後，建設、福利停滯，他的參選理念就是「苗栗動起來」，不能再原地踏步，首要政見就是恢復免費營養午餐。

徐定禎提到，徐耀昌上任3年多，已償還縣府債務新台幣26億元，為何不能挪一些出來協助學童營養午餐，「一年2億多預算，難道擠不出來」，他誓言當選苗栗縣長一定恢復營養午餐，「若做不到，就算當選也會辭職謝罪」。

同時，徐定禎說，他有一系列政見藍圖，會一步步針對苗栗優勢發揮、創造在地經濟，以目前中央前瞻計畫包括軌道建設、長照2.0、綠能建設等，都值得與中央接軌，他個人不分藍綠，相信多數選民也是，會盡最大誠意、善意，積極整合各界在野力量，把苗栗光榮感找回來。