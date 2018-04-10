史上最激烈國民黨苗栗市長初選 3人拚頭過身就過

2018-04-10 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗市下屆市長選舉，國民黨內初選火熱，3名參選人苗栗縣議員禹耀東、邱鎮軍、苗栗市民代表賴桂煖，不僅網上開打，連看板、布條、宣傳車、傳單都上街頭，許多市民都感受到，認為這是史上最激烈的一場。

政壇人士分析苗栗市政治形勢是藍大於綠，國民黨如果團結推出1人，勝算機會相當大，3人拚頭過身就過，不過，3人佈局市長選舉已久，也各有勝場，即使初選失利，恐怕也會脫黨參選，至於民進黨部分，尚無人選浮出檯面，縣議員詹運喜是活棋，後續發展還要觀察。

邱鎮軍今天上午舉行「福利．健康．智慧」參選記者會，全市28里有26里的里長到場，另有多名縣議員、市民代表出席，邱鎮軍政見包括苗栗市發放生育津貼1萬元，4到5歲發放幼兒教育補助1萬元，中小學全額補助營養午餐；65歲以上每年發放生日禮金500元及蛋糕，80歲以上每年生日禮金3000元及蛋糕；另設立國民健康館，整合各里監視系統與治安單位連線。

邱鎮軍強調，苗栗市長邱炳坤市庫結餘4億多元，如果當選善用統籌分配款，活化閒置資產，帶動觀光發展，繁榮地方產業，做好城市行銷，財源一定足夠。

至於賴桂煖第一波政見，承諾一定要蓋納骨塔，28個社區成立中央廚房，送餐照顧老人家，結合苗栗市農會，補助辦理嬰幼兒照顧福利，解決交通問題，打造2環2線免費公車，繁榮苗栗市，串連發展觀光。

禹耀東認為苗栗市的優勢是政治、文化、教育中心，他決心建構苗栗市為友善、美麗、效能的城市，若當選市長，一定會建構照顧老人及幼兒的健康中心，讓家中長者和幼兒一同上學趣。