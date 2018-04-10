余筱萍初選未過 余天：不會再鼓勵她從政

2018-04-10 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



民進黨台北市第五選區市議員民調出爐，新北市黨部主委余天女兒余筱萍成為落選頭未過關，余天下午表示事情過了就過了，沒選上就算了，今後不會再鼓勵她參選。

余天說，沒通過初選民調當然可惜，但是沒過還能怎麼辦，第5名算是還好，沒關係事情過了就過了，輸就是輸，贏就是贏。他也跟余筱萍通過電話，她的心情還算平穩，「以後不會鼓勵她從政，她自己可能也不想再出來選了」。