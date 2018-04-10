吳沛憶初選民調最高 顏擇雅：現代版草船借箭

2018-04-10 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



民進黨台北市議員中正萬華區民調結果出爐，民進黨前發言人吳沛憶的民調最高，初選確定過關，與吳沛憶鬧出雙姝對決話題的余天女兒余筱萍，民調僅0.1143，為「落選頭」。出版人、作家顏擇雅在臉書上今天說，吳沛憶民調衝第一，不就是現代政治版的草船借箭嗎 ?