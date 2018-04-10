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吳沛憶初選民調最高 顏擇雅：現代版草船借箭

2018-04-10 13:23聯合報 記者雷光涵╱即時報導

民進黨台北市議員中正萬華區民調結果出爐，民進黨前發言人吳沛憶的民調最高，初選確定過關，與吳沛憶鬧出雙姝對決話題的余天女兒余筱萍，民調僅0.1143，為「落選頭」。出版人、作家顏擇雅在臉書上今天說，吳沛憶民調衝第一，不就是現代政治版的草船借箭嗎 ?

顏擇雅發文說，當然吳沛憶本身條件不錯，但若非余天在中常會對小英拍桌，吳沛憶選情怎會衝上來? 尤其是余筱萍要幫她跟余祥銓配對那則新聞 ，娛樂感太高了，可以炒好久。搞半天根本不是余筱萍靠爸，而是她弟和爸自動送去給對手靠。

有意角逐民進黨台北市議員初選余筱萍（右）、吳沛憶（左）一起參加廣播節目專訪。 報...
有意角逐民進黨台北市議員初選余筱萍（右）、吳沛憶（左）一起參加廣播節目專訪。 報系資料照 記者楊萬雲／攝影
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吳沛憶余筱萍

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