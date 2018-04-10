藍高市長提名 陳宜民盼辦初選

2018-04-10 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



年底高雄市長選戰，國民黨在市黨部主委韓國瑜昨天表態參選後，提名作業加快腳步，黨中央安排周四上午在中央黨部協商提名機制，傾向不辦初選，以「台中模式」整合民調決定人選，但參選人陳宜民今主張要走初選機制。

陳宜民表示，他期待高雄市長提名能比照「新北市長提名」，舉辦一場有正式公告、領表、登記、政見會到民調完整程序，公平、公正、公開的初選，5月底再完成提名。

國民黨組發會主委李哲華回應，尊重所有擬參選人意見，一切就放到提名協調小組會議中再做討論與確認。

在韓國瑜確定表態參選高雄市長後，國民黨提名協調小組周四上午將召開協調會，決定提名機制。黨中央傾向以年初台中市長提名時所採的「台中模式」民調整合機制提名，不辦初選，改辦不公開的整合民調，由全民調機制勝出者代表黨參選。

黨務人士表示，黨中央3月間與早已表態爭取黨提名參選高雄市長的黨籍立委陳宜民討論時，陳已表態支持接受「台中模式」；至於韓國瑜部分，因昨天才宣布，要周四協調小組開會時才能確定。

但陳宜民今受訪表示，李哲華確實在3月8日一場餐會上建議採「台中模式」決定後續高雄市長提名，當時雖原則同意，但他並不清楚這種模式沒有政見會、沒有正式登記程序，如今時空背景已經轉換，提名機制仍應經正式討論。

李哲華說，「台中模式」精神在於透過黨中央主辦的不公開民調，讓民調過程不受外界干擾，避免被政黨偷襲；也因民調不公開，參選陣營間不會因過度動員造成分裂。

但李哲華坦言，「台中模式」提名整合機制中，並沒有如啟動初選後將安排的政見發表會活動，若陳宜民堅持要辦政見會，那就可能必須回歸初選機制，原本「台中模式」希望發揮的隱蔽性與易於提名後整合功能，就勢必無法確保。