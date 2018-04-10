若禮讓柯文哲選北市 呂秀蓮：我堅持到底

2018-04-10 13:08 中央社 台北10日電



表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮今天表示，若民主進步黨決定禮讓台北市長柯文哲，「我堅持到底的正當性就很強」；一定要戳破柯文哲神話，不要停留在柯文哲迷幻裡面。

台北市長選戰，民進黨是否和柯文哲合作，兼任民進黨主席的總統蔡英文昨天表示，還沒到決定的時候，5、6月才會處理。

呂秀蓮上午接受「POP搶先爆」廣播節目專訪，談到台北市長選舉提名表示，現在開始大家等著蔡總統發揮政治智慧；蔡總統身為主席有權限，完全是蔡總統一人就可以決定，從新北市布局就可以看出，沒有初選這回事。

若民進黨決定繼續禮讓柯文哲，呂秀蓮表示，若讓柯文哲選，「我堅持到底的正當性就很強」，因為市長與總統不一樣，總統候選人要政黨提名，市長是人人可選，例如柯文哲沒有政黨支持也可以選。

主持人詢問是否有所暗示，呂秀蓮表示，「我沒有暗示」。主持人追問是否以無黨籍參選，呂秀蓮說，不回答假設性問題，她一向一以貫之；民進黨已經全方位執政，對首都應該很有信心。

若民進黨決定不禮讓柯文哲，黨內應該遵循何種機制決定人選？呂秀蓮說，哪有什麼機制，「新北市游錫(方方土)談一談就好，她（蔡總統）已經公開講如果要偏心就偏心姚文智，不知道這段話怎麼解釋，你們去問她（蔡總統）好了。」

呂秀蓮指出，過去蔡總統認為2018年把柯文哲綁在台北市，2020年就沒人跟蔡總統挑戰，不過，蔡總統最近恍然大悟，認為讓柯文哲連任，養虎為患，翅膀更硬，一定立即挑戰，因此有所警覺。

她表示，一定要戳破柯文哲神話，不要停留在柯文哲迷幻裡面；過去柯文哲的任何一句話，有理性的人聽起來都不對勁，但媒體瘋狂崇拜，這半年來不太一樣了，已經回歸理性。

此外，談到高雄市長陳菊將接任總統府秘書長，呂秀蓮說，陳菊與蔡總統交情很好，陳菊接總統府秘書長對蔡總統有幫助，她樂觀其成。

陳菊近日協調民進黨選務，遭質疑逾越份際，呂秀蓮認為，總統府秘書長權限以管理總統府為主，非黨務，不過，陳菊還未上任，這幾天以民進黨中常委身分處理黨務、選務，蠻恰當的，處理的很圓滿。不過，陳菊明天上任以後，也許要了解一下總統府秘書長職權。