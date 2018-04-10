影／遭爆傳話「別提名蘇貞昌」 侯友宜大笑：聽聽就好

2018-04-10 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳聖文 ╱即時報導



民進黨積極勸進行政院前院長蘇貞昌參選年底新北市長選舉，民進黨秘書長洪耀福今(10日)早接受廣播專訪時爆料，農曆年前後，有幾組人「自稱」代表侯友宜，「透過不同管道向我們傳話的人傳話，希望不要提名蘇貞昌選新北市長」。