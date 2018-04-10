余筱萍初選落馬 競選團隊平復情緒中

2018-04-10 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



中正萬華區市議員選舉昨晚進行初選電話民調，今早公布結果，該區老將周威佑、顏聖冠、劉耀仁確定競選連任，新人則由吳沛憶拿下最後一席，且支持率為該選區最高。