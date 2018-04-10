雙姝對決！余天女兒余筱萍落選頭 吳沛憶初選第一

2018-04-10 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



擷自吳沛億臉書 分享 facebook 民進黨台北市議員中正萬華區民調昨晚六點半開跑，市黨部委託民調公司隨機撥打超過一千通有效樣本，今早公布民調結果，其中民進黨前發言人吳沛憶的民調最高，初選確定過關；不過選前話題超多，又被視為「靠爸族」的余筱萍，民調僅0.1143，成了「落選頭」。

民進黨北市議員中正萬華初選，競爭超激烈激烈，4名新人加上3位老將，上演7搶4提名，不僅吳沛憶、余筱萍的知名度超高，前民進黨籍台南縣長蘇煥智的姪子蘇緯政、前議員陳嘉銘兒子陳彥承也同樣來勢洶洶。

其中吳沛億、余筱萍的「雙姝對決」更是話題不斷，先是爆出余筱萍的父親余天，因不滿黨中央執意推吳沛憶，直接在民進黨中執會上拍桌痛罵，引發爭議，雙姝更為此還上電台專訪，上演大和解劇碼。

不過如今初選民調結果出爐，吳沛憶以超高民調成績0.2225，成為該區初選民調第一名，其次則是選前喊告急，並請來高雄市長陳菊站台的市議員周威佑，「花媽牌」奏效，其民調成績0.1982，成為該區第二名。其次為市議員劉耀仁0.1749、顏聖冠0.1534。