綠中正萬華議員初選 吳沛憶第1 余筱萍「落選頭」

2018-04-10 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨中央今天公布台北市中正萬華區市議員初選民調結果，此選區民進黨將提名4席，前民進黨發言人吳沛憶獲得0.2225支持，奪下第一名，現任市議員周威佑獲0.1983支持，以第二名通過初選，市議員劉耀仁獲0.1749，位居第三，顏聖冠獲0.1534，第四名通過初選；余天女兒余筱萍則獲得0.1143，成為「落選頭」。

這次民進黨共有7人角逐中正萬華區市議員初選，現任市議員周威佑、劉耀仁、顏聖冠都順利通過初選，初試啼聲的吳沛憶搶下初選民調第一。日前曾因「靠爸」話題與吳沛憶針鋒相對的余筱萍，初選民調第五名，未通過初選。前議員陳嘉銘之子陳彥丞獲0.1033支持，只拿下第六名，立法院長蘇嘉全秘書蘇緯政獲得0.0333支持，敬陪末座。

民進黨中央今也公布北市士林北投區市議員初選民調結果，此區呈現9搶6局面，民調結果現任4位議員王威中、林世宗、陳慈慧、謝維洲全數過關。5位挑戰初選的新人，最後由陳賢蔚、鍾佩玲出線，前奧運國手紀政的姪子紀建安則成為落選頭。