蘇貞昌參選新北市？呂秀蓮：已經做足暖身運動

2018-04-10 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮今接受訪問，針對前行政院長蘇貞昌可能即將投入年底新北市長選戰，呂秀蓮認為蘇陪民進黨立委吳秉叡跑新北市，暖身運動已經做了不少，雖然民調上可能輸國民黨提名人侯友宜，但她強調一但有全黨支持，蘇的民調會跟現在不同，不過她也指出，感覺新北市長朱立倫做得不錯，現在侯友宜順利出線，民進黨要戒慎恐懼。

表態要參選台北市長的呂秀蓮今接受電台訪問，針對蘇極有可能代表民進黨投入新北選戰，呂秀蓮說她感覺朱立倫做得不錯，如今前新北市副市長侯友宜順利出線代表國民黨參選，民進黨必須戒慎恐懼，但也認為蘇貞昌先前帶著吳秉叡跑新北，經常光環還蓋過吳秉叡，暖身運動已經做了不少，雖然民調現在可能沒有侯友宜高，但她強調當蘇還沒有被黨證明身份的時候，民調是不會高的。

呂秀蓮祝福蘇打一場漂亮的選戰，指出蘇曾擔任過二任台北縣長，就像她如果現在回去桃園縣選，政績都在，這是蘇的利基，但她也認為民進黨新北這一局即將塵埃落定，不希望背後的派系延伸不必要的紛爭。

至於針對總統兼民進黨主席蔡英文日前接受電視台專訪，談及對新北市提名的處理，以及接下來處理完新北市，馬上就要處理民進黨在台北市的提名，計畫與民進黨基層對話，連里長都要找來，強調台北要好好處理，不然可能面臨分裂，呂秀蓮表示肯定，認為蔡英文的一番話很接地氣。

呂說自己過去一直在挑戰性別議題，這次表態參選則是強調年齡正義，現在黨內年輕的參選人還有初選民調加權，等於是變相保障名額，反倒比較有經歷的人因為年齡關係被否定掉。呂秀蓮認為如果有優秀的新生代，他們當然就讓賢，但不要用年齡來限制，或者年輕就加權，只要公平就好。