影╱游錫堃選宜蘭縣長？陳歐珀：暫不回應

2018-04-10 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭代理縣長陳金德今天呼籲前行政院長游錫堃回宜蘭參選縣長，已經獲民進黨參選下屆宜蘭縣長的立委陳歐珀暫不回應。媒體追問民進黨已經提名陳歐珀參選，游錫堃若參選，那陳歐珀怎麼辦？

陳金德意有所指地說：「立委吳秉叡在新北市長的投入，是幾倍於其他人，已經經營很多年，但他退了，宜蘭市長江聰淵準備宜蘭縣也投入很多而且領先，但也退了！」

新北市長選情逐漸明朗，對於游錫堃，陳金德今天指出，他要為游前院長講幾句公道話，上個月參加宜蘭農田水利會的春分活動，親耳聽到游錫堃對參選新北市自始至終沒有意願，可能是新北當地的議員認為，游錫堃上次參選新北市長選得很好，民調也高，所以才希望由游前院長投入。

陳金德表示，如果游前院長願意回宜蘭選縣長，擔下艱鉅的任務，是非常好的事，可以解決民進黨的困境，避免未來縣政陷入黑暗的擔憂，如果游前院長願意點頭，對宜蘭而言是萬幸，他個人會支持，呼籲游前院長慎重考慮。

媒體追問：民進黨已提名陳歐珀立委參選下屆宜蘭縣長，若游參選，那陳歐珀呢？

陳金德未正面回答，但以立委吳秉叡、宜蘭市長江聰淵為例說，吳秉叡在新北市長的投入，是幾倍於其他人，經營很多年，但他退了，宜蘭市長江聰淵準備宜蘭縣也投入很多，而且領先，但也退了。