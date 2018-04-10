被爆傳話「別提名蘇貞昌」 侯友宜大笑5聲：第一次聽到

2018-04-10 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



前新北市副市長侯友宜今天上午到新埔捷運站周邊進行都更視察，這是他在國民黨新北市長初選勝出後，第一個公開行程。而今天上午民進黨秘書長洪耀福接受廣播專訪時爆料，有人自稱代表侯友宜，透過不同管道傳話，「希望不要提名蘇貞昌選新北市長」。對此，侯友宜聽完大笑五聲，用他流利的台語回應，「這我第一次聽到耶，聽聽就好啦！」

洪耀福今早上「蔻蔻早餐」節目專訪時談到，半年前他曾善意提醒侯友宜，要切割朱立倫，侯如果選新北市，最大包袱就是朱立倫，因為朱在新北市的8年執政，侯友宜很難切割、說沒有關係，侯友宜最大包袱就是朱立倫8年執政。另外，洪耀福還爆料，農曆年前後有幾組人「自稱」代表侯友宜，「透過不同管道向我們傳話的人傳話，希望不要提名蘇貞昌選新北市長，如果他（侯）當了市長，2020年選舉他也可中立。」