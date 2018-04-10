影／陳金德呼籲游錫堃選宜蘭縣長 游若點頭是宜蘭萬幸

2018-04-10 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭代理縣長陳金德今天說，宜蘭縣陷入困境，很多人擔憂，如果要解決這些問題，前行政院長游錫堃會是最好的選擇，如果他願意點頭，回宜蘭選縣長，會是萬幸。

「個人會強烈支持！」陳金德說，如果游前院長（游錫堃）願意選宜蘭縣長，擔下艱鉅任務，這是很難得，對宜蘭是好事，個人強烈支持，如果自己可以呼籲的話，呼籲游前院長慎重考慮（參選宜蘭縣長）這種聲音。