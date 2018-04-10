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影／陳金德呼籲游錫堃選宜蘭縣長 游若點頭是宜蘭萬幸

2018-04-10 10:38聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭代理縣長陳金德今天說，宜蘭縣陷入困境，很多人擔憂，如果要解決這些問題，前行政院長游錫堃會是最好的選擇，如果他願意點頭，回宜蘭選縣長，會是萬幸。

「個人會強烈支持！」陳金德說，如果游前院長（游錫堃）願意選宜蘭縣長，擔下艱鉅任務，這是很難得，對宜蘭是好事，個人強烈支持，如果自己可以呼籲的話，呼籲游前院長慎重考慮（參選宜蘭縣長）這種聲音。

陳金德說，游錫堃如果選宜蘭縣長，也可以避免對未來縣政陷入黑暗的擔憂。

陳金德呼籲游錫堃選宜蘭縣長，如果游點頭是宜蘭之萬幸。記者羅建旺／攝影
陳金德呼籲游錫堃選宜蘭縣長，如果游點頭是宜蘭之萬幸。記者羅建旺／攝影
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游錫堃陳金德107年九合一選舉

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