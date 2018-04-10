與柯文哲關係？洪耀福：綠現階段最重要敵人還是國民黨

2018-04-10 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



外界關注民進黨是否再與台北市長柯文哲合作，民進黨秘書長洪耀福今天接受廣播專訪時表示，北市選舉到現在為止，民進黨還沒決定，要用提名、禮讓或其他方式。但洪也說，要思考對現階段對民進黨而言，誰是最重要的敵人，「當然柯文哲不是我們的人，但現階段最重要的敵人還是國民黨」。

洪耀福接受「蔻蔻早餐」節目訪問表示，選戰完全是理性思考，必須分析各種狀況，民進黨對台北市選舉還沒下最後定論。民進黨是個很創新的政黨，每次選舉都有創新的思維與做法，不論北市最後如何決定，很清楚的，民進黨是很重視基層的政黨，會與議員、里長充分理性的討論。

前總統陳水扁日前在「新勇哥物語」爆料，蔡英文總統早已在官邸約見柯文哲夫婦，親自表達2018與柯文哲合作決定。洪耀福說，「絕對沒有這回事，我們怎麼可能去答應柯文哲任何事情」。

洪耀福表示，上屆北市長選舉，用「在野大聯盟」集結所有力量，打敗國民黨，當時這個戰略是他弄出來的，所以很多人覺得他與柯文哲很好。但上次選完後，他就跟柯文哲說，「雖然你選市長過程中，我們幫了一些忙，但你不要覺得欠我們」。他還向柯說，「你只是民進黨2016年重返執政的戰略布局之一。」

談及民進黨與柯文哲的關係，洪耀福說，柯文哲必須面對問題，例如「台灣價值」、民進黨基層對柯的意見。他強調，北市選舉，不論做什麼決定，民進黨一定會跟基層幹部好好談。民進黨不會因為恐懼做決定，也不會因為害怕而做決定，「民進黨幾十年來，從來沒有怕過誰」。

藍營表示，民進黨若禮讓柯文哲是怕國民黨重返執政。洪耀福說，我們要思考現階段對民進黨最大的挑戰、誰是最重要的敵人。他強調，「當然柯文哲不是我們的人，但現階段最重要的敵人還是國民黨」。

洪耀福說，就民進黨的價值來說，他當然不會接受柯文哲的兩岸一家親。「只是在思考問題上，要思考現階段對民進黨最大的挑戰是什麼」。如果國民黨是已經轉型的政黨，它拿回政權、政黨輪替都是很正常的事；但國民黨現在還代表一種反對改革力量的集結，對台灣社會是不好的，因此他日前才會說，要再讓國民黨輸一次，讓反改革力量死心。