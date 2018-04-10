洪耀福爆：自稱代表侯友宜者傳話 盼綠別提名蘇貞昌

2018-04-10 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨積極勸進前行政院長蘇貞昌參選年底新北市長選舉，民進黨秘書長洪耀福今早接受廣播專訪時說，「新北坦白說，我們必勝」，若選輸他會負責、辭職。洪耀福也爆料，農曆年前後，有幾組人「自稱」代表侯友宜，「透過不同管道向我們傳話的人傳話，希望不要提名蘇貞昌選新北市長」。

洪耀福接受「蔻蔻早餐」節目專訪時說，半年前他曾善意提醒侯友宜，「要切割朱立倫」。侯友宜如果選新北市，最大包袱就是朱立倫，因為朱在新北的8年執政，侯友宜很難切割、說沒有關係，侯友宜不是新人，不是沒有包袱，他最大包袱就是朱立倫8年執政。

洪耀福表示，蘇貞昌若參選，在新北（台北縣）8年的政績，會與朱立倫比較，就會凸顯出侯友宜的缺點；因此他認為，若蘇貞昌代表民進黨參選新北市，當然必勝。

被問及力推蘇貞昌是否有民主過程，洪耀福說，有，黨內本來就有對各種狀況沙盤推演，先前已知侯友宜的出現機率最高。中央黨部是一個很科學的政黨，我們會做民調，「蘇貞昌的民調，現階段、還沒有表態之前，與侯友宜已經不相上下了」。

洪耀福透露，農曆年前，民進黨開始在布局，國民黨也有很多情資，也知道我們有可能的對象是蘇貞昌。農曆年前後，就有幾組人「自稱」代表侯友宜，但不是侯友宜本人，「透過不同管道向我們傳話的人傳話，希望不要提名蘇貞昌選新北市長，如果他（侯）當了市長，2020年選舉他也可中立」。