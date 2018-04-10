蘇貞昌參選新北市 洪耀福：必勝！選輸我辭職

2018-04-10 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨積極勸進行政院前院長蘇貞昌參選年底新北市長選舉，引發部分力挺行政院前院長游錫堃的人士不滿，立委高志鵬嗆聲，選輸的話，黨主席要辭職。民進黨秘書長洪耀福今早接受廣播節目專訪時說，整個選戰布局是選對會，是秘書長在操盤，「就是我負責」，選輸他辭職，這沒有話講。但他也自信地表示，「新北坦白說，我們必勝。」

民進黨年底選舉重要操盤手洪耀福接受「蔻蔻早餐」節目專訪，主持人周玉蔻詢問，黨內對蘇貞昌參選新北市，有反彈聲浪，甚至質疑黨中央「黑箱作業」。

對此，洪耀福否認，他說，任何提名都有黨內聲音，民進黨本來就是民主的政黨，各種聲音都會有，就是在雜音中挺進，在前進中整隊，現已逐步在整合。周三會開選對會，會將整個過程跟選對會報告，把程序完成，才會處理新北提名的事情。

黨內有人質疑勸進蘇貞昌參選是派系考量，洪耀福說，不需要劃分誰是挺誰的，都是挺民進黨的，高志鵬也是挺民進黨，只是大家對提名有不同看法，不用窄化成派系問題。