否定柯文哲？孫大千批民進黨「草包黨」

2018-04-10 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



針對總統蔡英文認為柯P變了，國民黨台北市長擬參選人孫大千在臉書批評，民進黨真的要成為一個只以「台獨」做為評斷人才標準的「台獨黨」嗎？

孫大千指出，蔡英文說，柯文哲「與一開始的感覺不一樣」了！他想了一整天，除了柯說出了「兩岸一家親」這句話以外，現在的柯文哲和過去的他相比，實在沒有「演化」出什麼不一樣。一樣是有想法沒做法，一樣是缺乏領導能力，一樣是直白而且固執。

孫大千說，他可以舉出一大堆理由來證明，柯文哲並不適合擔任台北市長的工作。但是，如果僅僅以一句「兩岸一家親」，就把他打下十八層地獄，永不翻身，這也實在太扯了一點。

孫大千指出，難道只要柯文哲收回這句話，對他的感覺就又可以一樣了嗎？他又是一個民進黨可以大力推薦，全力合作的優秀人才了嗎？這樣子奇妙的原則，會不會太令人噴飯啊？

孫大千表示，民進黨當然可以不支持柯文哲，也可以推出自己的市長候選人。但是，至少要清楚明白的說出來柯文哲的施政缺點，然後告訴台北市民，民進黨的候選人要帶給台北市一個什麼樣的未來。