小英說柯P不一樣 孫大千：綠以台獨作為評斷人才標準？

2018-04-10 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



蔡英文總統昨接受節目專訪表示，台北市長柯文哲「與一開始的感覺不一樣」了。前立委孫大千表示，柯除了說出了「兩岸一家親」這句話以外，現在的柯文哲和過去的他相比，實在沒有「演化」出什麼不一樣。一樣是有想法沒做法，一樣是缺乏領導能力，一樣是直白而且固執。

孫大千說，他可以舉出一大堆理由來證明，柯文哲並不適合擔任台北市長的工作。但是，如果僅僅以一句「兩岸一家親」，就把他打下十八層地獄，永不翻身，這也實在太扯了一點。難道民進黨真的要成為一個只以「台獨」做為評斷人才標準的「台獨黨」嗎？

孫大千質疑，難道只要柯文哲收回這句話，對他的感覺就又可以一樣了嗎？他又是一個民進黨可以大力推薦，全力合作的優秀人才了嗎？這樣子奇妙的原則，會不會太令人噴飯啊？

孫大千說，民進黨當然可以不支持柯文哲，也可以推出自己的市長候選人。但是，至少要清楚明白的說出來柯文哲的施政缺點，然後告訴台北市民，民進黨的候選人要帶給台北市一個什麼樣的未來。否則，只是因為一句話，就徹底否定一個人，只是再一次證明，民進黨只是一個以「台獨」為唯一內含的「草包黨」，只是把民進黨推向一個極端的「台獨黨」。