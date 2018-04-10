陳菊將協調北市？ 柯文哲：她不在選對會

台北市長柯文哲出席台北市教育局活動。 記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 準總統府秘書長陳菊，在民進黨年底選舉布局中扮演重要角色；她昨天被問到民進黨在北市是否禮讓柯文哲，陳菊說，「如果在這（禮讓）部分需要我的意見，我會表達」。由於陳菊與柯文哲曾為舉債等問題有些摩擦，外界好奇兩人溝通是否會有問題 ，柯文哲受訪表示，「不會啦！不過應該會是洪耀福（民進黨秘書長）跟我談」。

柯說，民進黨有選對會，但陳菊好像沒有在選對會裡面。前總統陳水扁昨則在新PO的新勇哥物語中說，陳菊的分量遠在選對會召集人林錫耀之上，批柯文哲「真不知好歹，實在有夠白目！」

年代新聞台昨天播出總統蔡英文的專訪，她表示，民進黨在台北市是否與現任市長柯文哲合作「還沒有定論」，民進黨的基層不能小看，「不是黨主席自己就可以拍板」、「民進黨如果這一局沒有處理好，我們在台北市就分裂了」。

她並說，柯Ｐ從一個素人走向政治，某種程度也越來越像「政治人物」，與一開始的感覺不一樣。對此柯文哲表示，「我只是一直在演化而已」， 最厲害是看有沒有辦法從政治人物變回素人，「不會變的只有化石啊」。

陳水扁則透過勇哥物語表示，柯文哲說他已經從「素人」變成「政治人」，會不知道放眼台灣政壇，「菊姐」是總統兼民進黨主席蔡英文最信任、也是最有影響力的第二把手嗎？菊姐代表主席出面，是對柯文哲的尊重，除非柯文哲要走自己的路，不想跟民進黨合作，否則不應該是這種態度。