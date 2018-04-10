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韓國瑜遷籍高雄 要讓高雄市賺錢

2018-04-10 00:19聯合報 記者楊濡嘉王寓中／高雄、台北連線報導

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（前中）昨天宣布投入國民黨高雄市長初選，國民黨提名雲林...
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（前中）昨天宣布投入國民黨高雄市長初選，國民黨提名雲林縣長參選人張麗善（前右一）及高雄市議會國民黨團、國民黨高雄市議員初選參選人到場力挺。 記者楊濡嘉／攝影
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國民黨高雄市黨部主委韓國瑜昨天遷戶籍到高雄，並宣布投入國民黨高雄市長初選。他表示，他向中央黨部要的資源雖「只聞樓梯響、不見人下來」，但已獲黨主席口頭承諾，因此不管路再困難，都會認真、勇敢地走下去。

他表示，如當上高雄市長，會用股票上市公司總經理的角色經營高雄，董事會就是議會，二百八十萬市民就是股東，整個高雄市就是要賺錢、要發展經濟；高雄經濟衝起來後，就可以把很多經費用來培養下一代。

先前已宣布參選高雄市長初選的國民黨立委陳宜民說，自己的決心不變，盼黨中央比照新北市模式辦理初選民調，並辦政見辯論，讓高雄市民公評參選理念及人選。不過國民黨組發會主委李哲華表示，陳宜民之前當面向他表示同意採「台中模式」，以全民調決定提名人選，他不知道陳宜民為什麼說法前後不一，中央提名協調小組最快本周將邀兩人針對提名的機制進行協調。

韓國瑜昨天上午先到高市林園戶政事務所完成戶籍遷移，隨後在國民黨高雄市黨部宣布投入高市長初選。他說，戶口遷到林園是因當地勞工多，種田、捕魚的多，與自己屬性相近，日後從事政治活動不會離開基層，要幫高雄鄉親做更多事。

韓國瑜曾以缺乏選舉資源，表示要向國民黨中央爭取「一碗滷肉飯」；昨天韓表態後，藍營在高雄市士氣大振，基層里長還打電話到黨部，表示要自掏腰包請韓國瑜吃滷肉飯。

韓國瑜國民黨陳宜民

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