是否與柯文哲合作？ 蔡英文：還沒定論 柯P也要想一想

2018-04-09 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



迎戰年底選舉，民進黨在新北市長一役，今天已由即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊銜命勸進行政院前院長蘇貞昌參選；至於台北市是否與現任市長柯文哲合作，蔡英文總統表示，「還沒有定論」，等新北市處理完，就會處理台北市提名或不提名的問題。

年代新聞台今天播出專訪蔡總統。對於新北市是否確定徵召蘇貞昌應戰國民黨侯友宜，蔡英文沒有把話說死，但強調本周會有給果，「（最後）不論是誰，我一定登門拜將。」

她表示，新北市確實是年底選戰的「重中之重」，任何政黨都不可以輕忽，「民進黨一定要提名最具競爭力、在選戰中最能帶動選民熱情的候選人」，「年輕世代如果還沒作好準備，就坐下來想想是否還有其他選項」。

至於台北市是否與柯文哲合作？蔡英文表示，台北市議員黨內初選，本周就會完成，在人選出爐之後，會把這些參選人找來，好好談談大家的想法；此外，也會找基層的里長，以及黨內的意見領袖共商，「我們畢竟是一個政黨，民進黨基層與黨內的不同意見也必須整合」。

身兼民進黨主席的蔡英文強調，民進黨的基層不能小看，他們很有看法，這次台北市的溝通及整合過程非常複雜，「不是黨主席自己就可以拍板」，是否與柯文哲合作「還沒有定論」。

蔡英文還提到，「民進黨如果這一局沒有處理好，我們很可能在台北市就分裂了」，選戰也不會打出好的成績。她強調，「我們會很嚴肅面對，會把整合做到最極致，讓黨的共識程度能達到最高」。

至於柯文哲「兩岸一家親」「兩岸命運共同體」等說法引發民進黨支持者的強烈反彈，蔡英文認為，對於柯文哲的兩岸看法是否一錘定音，「或許柯P自己要想一想」，如果他認為民進黨的支持對他的選戰很重要，那就該想想用什方式有更平衡的看法，讓民進黨支持者可以接受、跟他一起打這場戰選。

被問到對柯文哲的看法，蔡英文也提及柯文哲的轉變。她表示，柯文哲從醫生到選北巿長，到競選連任，從政治素人到現在，「某種程度愈來愈像政治人物」。

先前傳出曾與柯文哲夫婦會面，是否已談定會繼續與柯文哲合作？蔡英文則說，總統與首都市長見面、交換施政意見，是很正常的事。 年代新聞台專訪蔡英文總統。對於台北市是否與現任市長柯文哲合作，蔡總統表示「還沒有定論」，等新北市處理完，就會處理台北市提名或不提名的問題。圖／翻攝自年代新聞台「新聞面對面」 分享 facebook

【中央社台北9日電】

台北市長選戰是否和台北市長柯文哲合作，兼任民主進步黨主席的總統蔡英文表示，還沒到決定的時候，5、6月才會處理。這是複雜整合過程，仍期待柯文哲用各種方式展現台灣價值。

蔡英文日前接受年代新聞「新聞面對面」節目專訪，節目內容今天晚間播出。蔡英文在專訪中被問到民進黨在台北市長選舉究竟要不要和柯文哲合作時表示，這件事至今還沒定論，也還沒開始整合，黨內有很多不同意見須整合。

蔡總統說，台北市議員這週完成初選民意調查，完成後會找議員參選人好好談談，看看想法怎樣？認為什麼狀況下當選可能性最高？也會找基層如里長們好好談談，也會找黨內意見領袖談。

她說，雖然提名法規是由黨主席決定徵召，但決定前一定會有好幾層溝通整合過程，台北市提名或不提名溝通整合過程非常複雜且多層次，黨主席要做的就是讓黨凝聚出最高共識。現在很多人有不同意見，但相互說服後，差距會縮小。

外傳蔡英文已見過柯文哲並會和柯文哲合作，蔡英文表示，不要把事情過度政治化，現在傳聞的很多都是片段，這是複雜整合過程，這局沒處理好，很可能在台北就分裂、打不出好成績。她對這件事只有一個答案，「很嚴肅面對，把整合做到最極致，讓共識程度達到最高」。

她說，市長和總統間在公務上本來就會有互動機會，如世界大學運動會的事會一起開會，但她可告訴大家，這件事還沒到決定的時候，「沒有人講定什麼事情，民進黨一定是5、6月才會處理的事情，還沒處理的事情怎麼會有答案？」

蔡英文在日前的專訪中曾說柯文哲須再一次確認「台灣價值」，讓民進黨支持者感覺柯文哲是能一起作戰的人。

蔡英文今天再度表示，民進黨很多人注重台灣價值，如何釐清很重要，她現在還是期待柯文哲在台灣價值上不一定是用說的，用做的、用其他方式展現出來都好。

現場名嘴追問，柯文哲現在還沒展現出來嗎？蔡英文說，還要再觀察；至於是不是會著眼柯文哲在雙城論壇中的表現？蔡英文表示，沒特別著眼在雙城論壇。

蔡英文說，或許柯文哲要想想民進黨的支持在選戰裡是不是很重要？如果覺得很重要，要用什麼方式對兩岸有個更平衡看法，讓民進黨支持者可以接受；不只民進黨要整合，柯文哲也要好好想想，和民進黨的看法有一定程度可調和、拉近，讓支持者可接受，這要靠柯文哲的智慧。

至於高雄市長陳菊曾說不信任柯文哲，蔡英文說，民進黨內較資深領導階層會不時交換意見，大家都是採取開放態度，這階段沒形成最後決定，陳菊有個人感受，但就她了解陳菊對這局還是採開放態度。

主持人追問如何看待西元2014年和現在的柯文哲，是不是有不一樣的地方？蔡英文說，角色不一樣，從醫生、台北市長參選人到台北市長，現在是尋求連任的台北市長，不同階段展現出的想法，外界感覺不一樣。

她說，如果要一再問她的感覺，她是覺得柯文哲從素人開始走向政治這條路，「某種程度也越來越像政治人物」。