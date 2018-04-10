親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陳菊接府秘書長
清明連假塞車苦
政治
軍事
綜合

新聞眼／老將再戰…蘇院長選市長的風險

2018-04-10 00:30聯合報 本報記者林敬殷

陳菊（右）拜會蘇貞昌，商談新北市選舉布局。 圖／聯合報系資料照片
陳菊（右）拜會蘇貞昌，商談新北市選舉布局。 圖／聯合報系資料照片
分享

若無意外，蘇貞昌參選新北市長，只剩把那一句話講出口。這一仗，是蘇貞昌最後一役，還是開啟新局的關鍵之仗，端看蘇貞昌如何思考。

民進黨選擇蘇貞昌，理由不難理解。侯友宜的長袖善舞，通吃藍綠的特質，足以匹敵絕大多數檯面上的民進黨人。如今，蘇貞昌的出線，侯友宜左右逢源的空間，黨內評估將被大大壓縮；蘇貞昌的爆發力及滲透力，黨內少有人能敵，有他在，可以維持著民進黨在新北的氣勢，國民黨必須重兵防守北台灣。

但蘇貞昌也有挑戰，就是他的年紀。當前的台灣社會，笑老不笑淺，蘇貞昌如何突破刻板的世代成見，會是他的第一難關，或許也是他始終力勸黨應栽培年輕人的道理所在，如今他一肩挑起，必須克服這一點。其次是，他的團隊能否即時就位，過去他所拉拔的年輕人，如今都有一番天地，如何彌補戰力空缺，是這一仗成敗的關鍵因素。

外界認為蘇貞昌的參選是替女兒立委蘇巧慧鋪路，但客觀事實是，參選不是蘇求來的，他是為黨承擔重披戰袍，打贏了，民進黨才有機會重新在新北市扎根，為下一世代的儲備人才機會，即便不能出線，只要能守住新北票源與氣勢，鞏固民進黨執政地位，蘇貞昌就能立於不敗之地。但若是淪為一場犧牲打，對蘇貞昌或是民進黨、蔡英文來說，都將會是一場災難，這是蘇院長的風險，他必須審慎地評估。

蘇貞昌民進黨侯友宜蘇巧慧蔡英文

相關新聞

菊蘇會勸進 蘇貞昌鬆口：願慎重考慮參選新北

2018-04-10 00:11

面對力拱選新北…游錫堃頻喊「歹勢啦」

2018-04-10 00:22

韓國瑜遷籍高雄 要讓高雄市賺錢

2018-04-10 00:19

高志鵬「選輸黨主席辭職」菊：不應散布失敗主義

2018-04-10 00:17

陳菊將協調北市？ 柯文哲：她不在選對會

2018-04-10 00:15

中市議員綠營老將新秀激戰 各找「大頭」加持

2018-04-09 23:38

中市議員初選 紛傳「網內互打」

2018-04-09 23:32

蘇、游誰選新北 牽動綠議員派系版圖

2018-04-09 23:21

新北抹黑選戰開打？ 朱立倫籲打正面戰

2018-04-09 23:18

是否與柯文哲合作？ 蔡英文：還沒定論 柯P也要想一想

2018-04-09 23:18

吳碧珠確定不選 北市藍營議員捨不得

2018-04-09 23:11

吳碧珠不選後 國民黨火速確定北市議員增提2席過半

2018-04-09 21:13

領頭羊不是蘇貞昌 扁：綠營年底最佳助選員應是陳菊

2018-04-09 20:28

吳碧珠確定不選 國民黨港湖、大安文山議員增提一席

2018-04-09 20:23

國民黨北市議員初選重新公告 提33席拼單獨過半

2018-04-09 20:17

柯P嗆陳菊不是選對會 阿扁批柯「實在有夠白目」

2018-04-09 19:11

北市是否禮讓柯文哲 陳菊：由選對會安排

2018-04-09 18:22

蘇貞昌曾說不會3選北縣長 黃健豪：還好已升格新北市

2018-04-09 17:39

台北市長選舉是否挺姚文智？ 陳菊：我支持民進黨

2018-04-09 17:07

蘇貞昌曾說不再選 陳菊：戰士沒有選擇空間

2018-04-09 16:58

陳菊回嗆高志鵬：不希望黨內有人散佈失敗主義

2018-04-09 16:01

影／蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

2018-04-09 15:59

選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮

2018-04-09 15:44

高雄綠霾罩頂 羅智強：需要韓國瑜撥霾見日

2018-04-09 15:28

直轄市首位女議長 吳碧珠5連霸受敬重

2018-04-09 14:44

陳菊訪蘇貞昌 勸進參選新北市長

2018-04-09 14:44

新北市長人選 陳菊拜會蘇貞昌商討

2018-04-09 14:30

影／民調嚴格須全名 國民黨新人葉元之唱RAP加深印象

2018-04-09 14:21

蘇陳會登場 蘇禮數周到門口迎接陳菊

2018-04-09 14:19

觀察站／提振藍營氣勢 韓國瑜放手一搏

2018-04-09 14:11

投入藍營初選 韓國瑜：跟高雄鄉親拚經濟

2018-04-09 14:11

蘇貞昌點頭參選新北？ 陳菊：相信他是顧大局的人

2018-04-09 14:10

近日應會表態參選 蘇貞昌陣營：比侯友宜有更大優勢

2018-04-09 14:08

蘇貞昌參選新北？ 女兒露口風

2018-04-09 14:07

柯文哲籲參選人 選舉中定期公布帳戶

2018-04-09 14:04

影／柯文哲變變變 改口沒槓陳菊樣樣都讓她

2018-04-09 13:54

韓國瑜、陳宜民擬選高雄市長 藍最快本週協調

2018-04-09 13:44

柯P稱自己一直在演化 姚文智：演化不能忽略中心價值

2018-04-09 13:35

放棄連任 台北市議長吳碧珠：有上台就有下台時候

2018-04-09 13:34
看更多

熱門文章

蘇花塞到深夜因事故？網友：綠燈只放4車能不塞嗎

2018-04-09 11:38

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

2018-04-09 10:00

孫大千：過勞、低薪都解決不了 還談什麼台獨？

2018-04-09 08:14

韓國瑜宣布選高市長 「最強菜販」今真情告白

2018-04-09 09:41

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

2018-04-09 08:00

林佳龍介入黨內初選？同黨議員群組直接開幹

2018-04-09 12:23

不滿被抹紅 同學曝柯P赴中簡訊「我和共匪激戰」

2018-04-09 19:33

姚人多：全世界都墮落 只有黃國昌清高

2018-04-09 10:25

民進黨抨擊馬政府「搶錢政府」國民黨今發尋人啟事

2018-04-09 12:24

軍人年改排入本周行政院會 蔡英文坦承「得罪很多人」

2018-04-09 21:19

選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮

2018-04-09 15:44

陳菊將接掌總統府秘書長 林濁水：很無厘頭

2018-04-09 20:16

為何當總統時不台獨？ 孫大千批扁李：懦弱台獨主義者

2018-04-09 22:09

綠北市人選再次禮讓柯文哲？小英暗指「柯P變了」

2018-04-09 09:48

影／蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

2018-04-09 15:59

蘇巧慧無意洩黨內新北市長之爭及蘇貞昌動向？

2018-04-09 11:11

蘇貞昌曾說不會3選北縣長 黃健豪：還好已升格新北市

2018-04-09 17:39

賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

2018-04-09 22:44

立院初審 軍公教涉共諜案定讞喪失退休俸

2018-04-09 14:31

韓國瑜：會以上市公司總經理方式 為高雄衝經濟

2018-04-09 12:29

柯P嗆陳菊不是選對會 阿扁批柯「實在有夠白目」

2018-04-09 19:11

吳碧珠不選後 國民黨火速確定北市議員增提2席過半

2018-04-09 21:13

在網路上快速由紅翻黑 「覺醒青年」十大特徵

2018-04-09 12:23

被諷「神隱少女」 蔡英文：你不知道我在接近你

2018-04-09 23:46

影／姚人多影射學運期間密會蕭旭岑 黃國昌抓狂

2018-04-09 14:19

姚人多回應黃國昌 檢驗政治人物應用相同標準

2018-04-09 09:12

民進黨北市長提人？周偉航：請公布黨內政客名單

2018-04-09 08:18

海軍空層空域操演下午啟動 小英登艦校閱保密中

2018-04-09 12:25

清明塞爆賀陳旦推給國道車禍 藍委：何不食肉糜

2018-04-09 11:20

【即時短評】韓國瑜選高市 首要安內提振藍營氣勢

2018-04-09 10:03

被蔡總統認為變了 柯P：我只是一直在演化而已

2018-04-09 11:28

選新北市長？ 蘇貞昌：會慎重考慮

2018-04-09 15:21

陳菊回嗆高志鵬：不希望黨內有人散佈失敗主義

2018-04-09 16:01

影／民調嚴格須全名 國民黨新人葉元之唱RAP加深印象

2018-04-09 14:21

美助我潛艦國造 專家：准許潛艦戰系整合輸出商售洽談

2018-04-09 10:34

近日應會表態參選 蘇貞昌陣營：比侯友宜有更大優勢

2018-04-09 14:08

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

獨家╱保育區內新增防波堤 深澳電廠闖環評恐違法

2018-04-09 22:33

領頭羊不是蘇貞昌 扁：綠營年底最佳助選員應是陳菊

2018-04-09 20:28

士林夜市坑殺韓客 錕P：觀傳局長應避免成吳音寧翻版

2018-04-09 17:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top