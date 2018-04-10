新聞眼／老將再戰…蘇院長選市長的風險

2018-04-10 00:30 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



陳菊（右）拜會蘇貞昌，商談新北市選舉布局。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

若無意外，蘇貞昌參選新北市長，只剩把那一句話講出口。這一仗，是蘇貞昌最後一役，還是開啟新局的關鍵之仗，端看蘇貞昌如何思考。

民進黨選擇蘇貞昌，理由不難理解。侯友宜的長袖善舞，通吃藍綠的特質，足以匹敵絕大多數檯面上的民進黨人。如今，蘇貞昌的出線，侯友宜左右逢源的空間，黨內評估將被大大壓縮；蘇貞昌的爆發力及滲透力，黨內少有人能敵，有他在，可以維持著民進黨在新北的氣勢，國民黨必須重兵防守北台灣。

但蘇貞昌也有挑戰，就是他的年紀。當前的台灣社會，笑老不笑淺，蘇貞昌如何突破刻板的世代成見，會是他的第一難關，或許也是他始終力勸黨應栽培年輕人的道理所在，如今他一肩挑起，必須克服這一點。其次是，他的團隊能否即時就位，過去他所拉拔的年輕人，如今都有一番天地，如何彌補戰力空缺，是這一仗成敗的關鍵因素。

外界認為蘇貞昌的參選是替女兒立委蘇巧慧鋪路，但客觀事實是，參選不是蘇求來的，他是為黨承擔重披戰袍，打贏了，民進黨才有機會重新在新北市扎根，為下一世代的儲備人才機會，即便不能出線，只要能守住新北票源與氣勢，鞏固民進黨執政地位，蘇貞昌就能立於不敗之地。但若是淪為一場犧牲打，對蘇貞昌或是民進黨、蔡英文來說，都將會是一場災難，這是蘇院長的風險，他必須審慎地評估。