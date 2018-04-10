面對力拱選新北…游錫堃頻喊「歹勢啦」

2018-04-10 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



民進黨立委高志鵬（左）與行政院前院長游錫堃（右），一同登觀音山。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨另位被拱選新北市長的行政院前院長游錫堃，昨天參加新北市議員聚會，多名挺游議員大感不滿，有人受訪時還大嗆「反正我們人微言輕不受重視，他們自己搞出來的，自己要負責」。

游錫堃昨天中午和新北市十多名挺他的議員聚餐，他頻頻向議員們表示「歹勢啦」，因為大家熱烈支持他，最後卻讓大家失望。但他希望議員們配合黨中央，也重申「不忮不求」，強調最後如獲提名會接受，沒提名也沒關係，只是對大家抱歉。

游也還原與蔡英文會談情況，部分議員希望發聲表達不滿，游錫堃反而安撫說「都這樣了，只能感謝大家支持、抬愛。」挺游議員認為，從蔡英文約見開始，都是為明天選對會拍板定案。

昨天參與餐會議員表示，看得出來游出席聚會主要目的是安撫眾人情緒，但游偶爾會沉思，顯得有心事，「我覺得好難過」。

「我們以為蘇院長不選」新北市議會民進黨團總召李坤城說，上月卅一日，廿一名議員、新人連署挺游錫堃參選新北市，是因吳秉叡民調不好，蘇貞昌又說不選，才邀請游再戰新北，會前游不知情，並非故意給黨中央難題，想不到黨中央早有屬意對象。

他說，選對會召集人林錫耀日前約連署的議員昨天見面聊選情，但議員們認為「總統說她會和小雞見面聊選情，大家有期待，但現在卻變成林錫耀找我們。」許多議員拒絕和林見面，以免「被背書」，但李坤城強調「我們不是和黨中央對抗，參選人敲定我們就會力挺」。

「很多人都不滿、心灰意冷，黨中央應該停下來聽聽第二種聲音。」新北市議會民進黨團前總召林秀惠說，黨中央有人選要早點告知，如今才一副要照程序走，讓許多人感覺被漠視，納悶事情怎麼會變這樣，「早講嘛」。