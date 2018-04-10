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菊蘇會勸進 蘇貞昌鬆口：願慎重考慮參選新北

2018-04-10 00:11聯合報 記者林敬殷／台北報導

陳菊（左）昨與民進黨選對會召集人林錫耀（右）拜會蘇貞昌（中）。 記者胡經周／攝影
陳菊（左）昨與民進黨選對會召集人林錫耀（右）拜會蘇貞昌（中）。 記者胡經周／攝影
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高雄市長陳菊昨天銜命力勸行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，據了解，菊蘇密會過程中，蘇貞昌一再表明，回新北市對他來講，不是他自己要來的，他知道大家很期待，他自己也是有使命感的人，但對於先前過半的新北市黨籍議員力拱行政院前院長游錫堃，蘇貞昌曾對此表達顧慮。

蘇憂慮…過半新北議員拱游

陳菊昨天銜黨主席蔡英文及選對會之命拜會蘇貞昌，雙方會談四十分鐘後對外說明，蘇貞昌說，他基於對黨、對新北市，他知道他不能放著不管，「我願意來慎重考慮」；媒體追問，要考慮多久？蘇貞昌說，一有結果，一定會向黨中央及大家報告。

陳菊表示，新北市這一場選戰非常重要，也非常艱難，蘇院長是遇強會越強，因此，請蘇院長無論如何要再三考慮。

黨中央急赴地方溝通滅火

就在陳菊及選對會召集人林錫耀拜會蘇貞昌的同時，民進黨秘書長洪耀福及正國會的選對會成員方昇茂連袂拜會正國會的黨籍立委高志鵬，試圖化解黨內派系正國會的反彈情緒。陳菊和林錫耀，及洪耀福和方昇茂分頭溝通，結束後分別趕往總統官邸，向身兼民進黨主席的蔡英文總統報告。

外界一度以為菊蘇密會後就會對外宣布，但蘇貞昌並未鬆口。知情人士表示，蘇貞昌還是需要一些心理上的調適。他強調，現在只差一句話，蔡總統與蘇貞昌十二日見面後，就會給答案。

據了解，民進黨將在明天召開選對會，就新北市長提名人選，建請黨主席蔡英文徵召蘇貞昌，隨後選對會將向中常會報告，蔡英文於隔天與蘇貞昌會面，若無意外，四月廿五日民進黨將召開中執會，正式通過提名蘇貞昌參選新北市長。

在昨天的菊蘇會面中，民進黨選對會召集人林錫耀及蘇貞昌女兒，立委蘇巧慧也在場，過程中蘇貞昌曾詢問過半的黨籍議員挺游，似乎對此有些在意，不過，陳菊及林錫耀認為，議員多半不想得罪人，誰來找就會去，對黨及選對會來說，把領頭羊找出來，這才是重點，只要母雞夠強，自己也比較好選。

據了解，陳菊也一再告訴蘇貞昌，大家走到這條路，就沒有個人，不能說不要就不要，社會及黨有需要，就要去考慮，蘇貞昌對此不置可否，強調自己台北縣長當了八年，也擔任過行政院長，又歷經總統初選失利，這次若考慮回新北市，對他來講，那不是他真的在乎，不是他自己想要選，是因為大家很期待，他也是有使命感的人，表明自己的心境。

蘇貞昌陳菊民進黨蔡英文高志鵬

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