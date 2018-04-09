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賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

民進黨新北本週定案 蔡英文：一定登壇拜將

2018-04-09 23:14中央社 台北9日電

民進黨主席蔡英文表示，民進黨在新北市長人選提名還未走完程序，本週希望將各方意見整合定案，「不論是誰，我一定登壇拜將」，至於是否就是前行政院長蘇貞昌，她說，這結論跳太快了。

即將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊，今天拜會蘇貞昌，勸進他出征新北市；蔡英文7日也已分別約見前行政院長游錫(方方土)、民進黨立委吳秉叡、羅致政；外界認為，由蘇貞昌代表民進黨角逐新北市的態勢已明朗。

身兼民進黨主席的總統蔡英文接受年代新聞「新聞面對面」節目專訪時，被問到新北市「似乎就是蘇王爺要出巡了」，她說，「這個結論跳得太快了」。

她說，日前分別與游錫(方方土)、吳秉叡、羅致政會面，是要了解游錫(方方土)等3人對新北選戰的想法與扮演角色，最後將所有事情釐清的過程，他們也都很坦然地說明想法，對整個選舉大局都充分理解，知道新北是一個很重要的選區。

蔡英文指出，她也參選過新北，新北市有400萬人口，是非常大的選區，確實是重中之重，對民進黨而言，必須提一個最具競爭力，最能夠在選戰中帶動選民對選戰熱情投入的候選人。

她說，當然優先希望比較年輕的世代可以有機會，但是，如果年輕世代在此時還未有完整的準備，就希望大家坐下來，看看有沒有其他選項；與3人談完後，他們有各自的回應，也都顧大局，也希望民進黨在新北打下最好的成績。

蔡英文透露，游錫(方方土)的態度很清楚，今年1月左右，她有和游錫(方方土)見過面、聊過天，當時他告訴她沒有準備要選新北，他的態度還是一樣；她很嘉許吳秉叡在過去這段時間能夠這樣投入，讓民進黨在新北展現青壯世代挑戰困難的能量，吳秉叡基本上也尊重黨中央最後做的決定；羅致政在這一局也不是要強求，所以，只是交換對整個新北大局的意見。

她強調，沒有什麼特別的、不可告人的、或者是有什麼政治上非常的敏感的事情。

蔡英文說，民進黨在新北這一局，最後的提名，還沒有完整的程序，她希望在本週能把各方的意見做最後整合，她當然還會再約詢一些人，希望本週能夠定案，「不論是誰，我一定登壇拜將」。

至於外界關注她是否與蘇貞昌談過？她說，還沒有機會與蘇貞昌談，但本週會開始做提名最後的過程，相關的人都會再一次的找來；這件事情希望在她出訪前定案。蔡總統將在17日至21日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭。

被問及蘇貞昌是不是最有可能的人選？蔡英文笑說，「就只是禮拜一你知道這件事，還是禮拜六你知道這件事的差別而已嘛」、「你一定要問到這麼詳細嗎？」

至於蘇貞昌出線，是否因其較有霸氣？或者考量蘇貞昌的政績較優秀？

她說，對於選戰，不同的人有不同的觀察，不能說全對也不能說全錯，這是屬於個人的觀察，但是，必須大家坐下來，把所有人的觀察，做一個總整理之後，做最後的決定，「所以，在沒有最後決定之前，我真的也不能告訴你，就是誰嘛」。

被問及如果民進黨打不下新北市，2018是否就算輸？蔡英文說，民進黨當然希望2018選得好，給整個改革能夠多一份能量、多一份來自民眾對改革團隊的支持；新北是重中之重，有將近400萬人口，任何政黨都不可能輕忽新北的重要性，民進黨選擇在這時間點處理新北的提名，也是本於對新北的重視。

至於如何看待民進黨的對手、國民黨新北市長初選勝出的侯友宜？蔡英文說，選舉中的攻防，要候選人自己去面對，自己去回答，做為總統、做為主席，此階段評論這事，「我暫時保留」。

民進黨蔡英文蘇貞昌

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