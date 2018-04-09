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吳碧珠不選後 國民黨火速確定北市議員增提2席過半

2018-04-09 21:13聯合報 記者周志豪╱即時報導

已任五屆台北市議長吳碧珠（左）確定放棄連任。記者余承翰／攝影
已任五屆台北市議長吳碧珠（左）確定放棄連任。記者余承翰／攝影
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台北市議長吳碧珠今天正式宣布放棄連任，年底國民黨台北市議員提名原本在吳碧珠倡議下的保守提名政策也確定改變。黨中央提名小組決定，年底台北市議員提名，內湖南港區與大安文山區市議員，都將再增提一席，明天將重新公告。

調整後國民黨在內湖南港區市議員將由提名4席變成5席，大安文山區將由7席變成8席。而這次國民黨在北市議員提名總席次也終於達應選名額過半數，總計提名33席。

被視為國民黨年底九合一地方選舉年輕化指標的台北市議員選舉，因為尊重吳碧珠正副議長操盤重責，3月20日提名審核小組決議僅提名31席，還未到台北市議會總議員席次63席半數，比原本「保守規畫」的席次更保守提名，引發黨內質疑。

但因吳碧珠傳出不在爭取連任聲音，3月21日中常會上，黨副主席郝龍斌主張，若吳碧珠爭取連任，就尊重31席提名決定；但若吳碧珠放棄連任，就應提名過半，展現國民黨力守台北市議會主導權，爭取重返執政決心。郝的建議也成當天會議共識。

隨吳碧珠今天中午正式宣布放棄連任，黨中央下午也召開會議，根據3月21日中常會共識，決定回歸原先地方評估情形提名；最後根據上屆提名狀況，內湖南港區與大安文山區決定都再增提一席。

最後核定提名數，士林北投區、中山大同區與中正萬華區都與上屆一樣維持4席；松山信義區維持較上屆少提1席決定，提名6席；內湖南港區則由公告的4席恢復為5席；大安文山區也由原公告7席恢復與上屆一致8席；平地與山地原住民各維持1席。

只不過，台北市議員士林北投區上屆增額一席，原本當時市黨部要提名5席，最後考慮賴素如將以無黨籍爭取連任，最後提名4加1（禮讓賴）席，這次卻僅提名4席，這次增提仍對第5席視而不見，還是被解讀過於保守。

組發會主委李哲華表示，這次增提後，整體提名狀況才符合黨實力原則，也有助於黨守住台北市議會正副議長機會，新人也更有表現空間。至於士林北投區，考量參選人與現任者實力，仍維持提名4席規劃，但在吳碧珠放棄連任後，新人已有2席空間。

至於原先吳碧珠主張，在部分選區應禮讓友黨，保持未來合作空間。李哲華說，至目前為止，並沒有任何友黨來洽談，沒有禮讓席次的問題。

吳碧珠國民黨李哲華

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