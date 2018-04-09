吳碧珠確定不選 國民黨港湖、大安文山議員增提一席

2018-04-09 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



台北市議長吳碧珠今天正式宣布放棄連任，年底國民黨台北市議員提名原本在吳碧珠倡議下的保守提名政策也確定改變。黨中央提名小組決定，年底台北市議員提名，內湖南港區與大安文山區市議員，都將再增提一席，明天將重新公告。

調整後國民黨在內湖南港區市議員將由提名4席變成5席，大安文山區將由7席變成8席。