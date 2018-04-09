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國民黨北市議員初選重新公告 提33席拼單獨過半

2018-04-09 20:17聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨籍台北市議會議長吳碧珠今天宣布不競選連任，在確定吳碧珠決定後，國民黨將重新公告北市議員初選提名規定，由原本未過半提名31席，修正為提名33席拼單獨過半，其中港湖區及大安文山區將再增加提名1席。而在吳碧珠、陳孋輝、鍾小平、厲耿桂芳等都不再競選連任下，國民黨台北市議員提名的「新人空間」，增加到12席，佔提名總席次的比例超過三分之一。

國民黨台北市議員之前公告提名31席，未超過市議員當選總席次63席的半數，保守提名策略引發黨內爭議，副主席郝龍斌更強烈質疑提名策略大有問題。

國民黨中常會及中央提名協調小組重新檢討後決定，基於尊重現任議長吳碧珠，如果吳碧珠競選連任，就維持原本公告的提名額度，如果最後吳碧珠不連任，就將修正增加提名額席並重新公告。由於士林北投等選區明天起開始領表登記，國民黨今晚就將重新公告北市議員初選提名的規定。

在提名總席次由31席增加到33席，加上多數現任議員不再競選連任情形下，其中一選區的士林北投提名4席，吳碧珠不選後，形成現任2席再加2席，新人增加為有2席空間。二選區港湖地區，增加1席後將提5席，現任3席加2席新人。

三選區的中山大同提名4席，3席現任加1席新人。五選區的中正萬華提4席，現任3席加1席新人。六選區的大安文山，國民黨將提名8席，現任及新人各有4席空間。

士林北投區2席新人空間，將由張斯綱、林杏兒、黃子哲爭取。港湖區2席新人可望由國民黨文傳會主委李明賢及郝龍斌辦公室主任游淑慧取得。松山信義區2席新人，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯及前議員王正德可望出線。

至於競爭最激烈的大安文山區新人提名空間，將由前總統府副秘書長羅智強、文傳會副主委鍾沛君及王致雅、耿葳、李柏毅等「五搶四」。

國民黨吳碧珠郝龍斌

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