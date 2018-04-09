柯P嗆陳菊不是選對會 阿扁批柯「實在有夠白目」

台北市長柯文哲。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

總統府新秘書長內定由高雄市長陳菊出任，陳菊還沒上任即展開民進黨新北市長和台北市長選舉的協調，不只勸進行政院前院長蘇貞昌參選新北市長，也要拜訪台北市長柯文哲，但柯文哲認為陳菊又不是民進黨中央選對會成員。對此，前總統陳水扁在今天的「新勇哥物語」中説柯文哲真不知好歹，實在有夠白目！

陳水扁認為，柯文哲說自己已經從「素人」變成「政治人」，會不知道放眼台灣政壇，菊姐是總統兼主席最信任也是最有影響力的第二把手嗎？「菊姐」代表民進黨主席蔡英文出面，是對柯P的尊重，她的分量遠在選對會召集人之上。除非柯P要走自己的路，不想跟民進黨合作，否則不應該是這種態度。

「勇弟：總統府新秘書長內定人陳菊市長，還沒上任就已經銜總統兼主席之命，勸進蘇貞昌前院長代表民進黨角逐新北市長。台北市長柯文哲對菊姐接下來可能還要去拜訪他，他竟然反嗆她又不是選對會的人。

勇哥：柯P真不知好歹，實在有夠白目！他說他已經從從「素人」變成「政治人」，會不知道放眼台灣政壇，菊姐是總統兼主席最信任也是最有影響力的，第二把手嗎？菊姐代表主席出面，是對柯P的尊重，她的分量遠在選對會召集人之上。除非柯P要走自己的路，不想跟民進黨合作，否則不應該是這種態度。

勇弟：蘇貞昌回鍋再選升格為新北市的原台北縣長，你覺得勝算如何？

勇哥：當然不到最後，誰也說不準。蘇貞昌最好的機會是2010年不選台北市長，而由老縣長再選新北市長。縱使輸了新北市長，也會選得比蔡主席好。如果蔡主席選輸11萬票是最後一哩路，蘇貞昌絕對是最後半哩路。

勇弟：年底大選誰會是民進黨的領頭羊？會是蘇貞昌嗎？

勇哥：1992年第二屆立委選舉，民進黨的領頭羊是元帥東征的黃信介前主席，而非現任主席許信良。民進黨年底大選的最佳助選員應該是陳菊秘書長，不會是新北市長候選人蘇貞昌。

勇弟：有人說拿下新北市長是2020總統大選的灘頭堡，是這樣嗎？

勇哥：這沒有絕對關係吧！？1998、2002年馬英九拿下台北市，也沒有讓國民黨贏得總統大選。阿扁則在國民黨執政的嘉義縣、雲林縣拿到全國第二、第三高票。2000年、2004年總統大選，阿扁在自己人蘇縣長綠色執政下，也沒有佔上風，都是屈居第二。」