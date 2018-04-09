親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
清明連假塞車苦
獼猴除名保育類?
美麗深澳的明天
政治
軍事
綜合

MLB／大谷翔平好威 日本贊助商削爆了

蘇貞昌曾說不會3選北縣長 黃健豪：還好已升格新北市

2018-04-09 17:39聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨發言人黃健豪。圖／黃健豪提供
國民黨發言人黃健豪。圖／黃健豪提供
分享

準總統府秘書長陳菊今勸進前台北縣長蘇貞昌參選年底新北市長，蘇也回應「願慎重考慮參選」。但因蘇2010年參選台北市長時曾說「不會選第三次台北縣（現新北市）長」，引發誠信質疑。國民黨發言人黃健豪揶揄，還好「台北縣現在變成新北市」。

黃健豪表示，2010年蘇貞昌以「台北超越台北」口號參選台北市長，雖然最後大輸10萬票，但蘇那次選舉是國內最早成功運用網路社群打市長選舉的一役；不過蘇當時說「我對台北縣感情始終濃烈，但我不會選第三次。」更讓人印象深刻。

黃健豪說，網路時代是這樣：講過什麼話，不管是幹話，還是好話，講過什麼，都會被翻出來，更何況是當年率先以網路打選戰的蘇貞昌，當然什麼紀錄都留下。

黃健豪表示，但照目前風向與輿論來看，蘇貞昌是要選第三次在過去的台北縣，今天的新北市參選地方首長，要不違背承諾，唯一解套的說法，大概就是：「台北縣現在變成新北市了」，所以就可以選了。

黃健豪建議，蘇貞昌正式宣布參選新北市長時，可以說「我對台北縣感情始終濃烈，我也曾經承諾過不會選第三次台北縣長，但如果有一天我有更大的能力，我就要選新北市長。」為當年的「口誤」解套。

黃健豪也揶揄，蘇貞昌當年的演講稿中，就提到「至於台北市，十二年了，都是國民黨一黨在執政，問題多多」，蘇若真參選年底新北市長，這句話只要改二個字（新北市、十三年）就可以繼續用了，真的很方便。

蘇貞昌選舉

相關新聞

影／蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

2018-04-09 15:59

影／柯文哲變變變 改口沒槓陳菊樣樣都讓她

2018-04-09 13:54

韓國瑜：會以上市公司總經理方式 為高雄衝經濟

2018-04-09 12:29

林佳龍介入黨內初選？同黨議員群組直接開幹

2018-04-09 12:23

台北市長選舉是否挺姚文智？ 陳菊：我支持民進黨

2018-04-09 17:07

蘇貞昌曾說不再選 陳菊：戰士沒有選擇空間

2018-04-09 16:58

陳菊回嗆高志鵬：不希望黨內有人散佈失敗主義

2018-04-09 16:01

選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮

2018-04-09 15:44

高雄綠霾罩頂 羅智強：需要韓國瑜撥霾見日

2018-04-09 15:28

直轄市首位女議長 吳碧珠5連霸受敬重

2018-04-09 14:44

陳菊訪蘇貞昌 勸進參選新北市長

2018-04-09 14:44

新北市長人選 陳菊拜會蘇貞昌商討

2018-04-09 14:30

影／民調嚴格須全名 國民黨新人葉元之唱RAP加深印象

2018-04-09 14:21

蘇陳會登場 蘇禮數周到門口迎接陳菊

2018-04-09 14:19

觀察站／提振藍營氣勢 韓國瑜放手一搏

2018-04-09 14:11

投入藍營初選 韓國瑜：跟高雄鄉親拚經濟

2018-04-09 14:11

蘇貞昌點頭參選新北？ 陳菊：相信他是顧大局的人

2018-04-09 14:10

近日應會表態參選 蘇貞昌陣營：比侯友宜有更大優勢

2018-04-09 14:08

蘇貞昌參選新北？ 女兒露口風

2018-04-09 14:07

柯文哲籲參選人 選舉中定期公布帳戶

2018-04-09 14:04

韓國瑜、陳宜民擬選高雄市長 藍最快本週協調

2018-04-09 13:44

柯P稱自己一直在演化 姚文智：演化不能忽略中心價值

2018-04-09 13:35

放棄連任 台北市議長吳碧珠：有上台就有下台時候

2018-04-09 13:34

吳碧珠不選連任 37年從政生涯畫句點

2018-04-09 13:30

5任議長吳碧珠確定不選 藍營直呼：捨不得

2018-04-09 13:28

韓國瑜評有包袱 陳其邁：祝福所有想為高雄努力的朋友

2018-04-09 13:28

桃園前民政局長參選市議員 年底市議員選舉激戰

2018-04-09 13:27

遭外界質疑競選經費 柯文哲：選舉中應定期公佈

2018-04-09 12:23

吳碧珠不選了 柯文哲：蠻可惜的

2018-04-09 12:11

勸蘇貞昌選新北 陳菊：相信他是顧大局的人

2018-04-09 12:11

蘇貞昌選新北？蘇巧慧：希望黨中央有智慧來處理

2018-04-09 11:47

韓國瑜真情告白：化感動為行動 跟高雄鄉親拚經濟

2018-04-09 11:37

吳碧珠傳篤定不選 同選區藍營議員憂衝擊大

2018-04-09 11:35

被蔡總統認為變了 柯P：我只是一直在演化而已

2018-04-09 11:28

台少盟民調：48.6%民眾同意18歲可投票

2018-04-09 11:24

18歲投票權修法 台少盟呼籲立院盡速啟動修憲

2018-04-09 11:18

蘇巧慧無意洩黨內新北市長之爭及蘇貞昌動向？

2018-04-09 11:11

綠捨游錫堃徵召蘇貞昌有派系之爭？ 蘇巧慧：小看他們

2018-04-09 10:50

朱立倫：希望選舉正面 不要負面攻擊抹黑

2018-04-09 10:46
看更多

熱門文章

因為他們結婚 讓馬英九、王金平同桌

2018-04-08 20:38

蘇花塞到深夜因事故？網友：綠燈只放4車能不塞嗎

2018-04-09 11:38

誰選新北市長？扁嗆：民進黨選對會召集人是哪一派系

2018-04-08 20:58

哭到被喪家勸節哀 跪爬抱棺陪守靈…民代「服務」他最狂

2018-04-09 10:00

迎娶律師嬌妻 洪孟楷：以後北海岸也會是我服務的地方

2018-04-09 01:03

海基、海協兩會復談多虧他 蕭萬長在博鰲為何這麼重要？

2018-04-09 08:00

孫大千：過勞、低薪都解決不了 還談什麼台獨？

2018-04-09 08:14

韓國瑜宣布選高市長 「最強菜販」今真情告白

2018-04-09 09:41

車潮「圍城」 宜蘭餐旅生意轉衰

2018-04-09 00:24

林佳龍介入黨內初選？同黨議員群組直接開幹

2018-04-09 12:23

姚人多：全世界都墮落 只有黃國昌清高

2018-04-09 10:25

選新北市長？ 蘇貞昌：我願意慎重考慮

2018-04-09 15:44

數量增加 台灣獼猴最快年中從保育類降為一般類

2018-04-08 21:49

史上最塞清明 高公局給理由…都怪國道事故多

2018-04-09 00:08

綠北市人選再次禮讓柯文哲？小英暗指「柯P變了」

2018-04-09 09:48

民進黨抨擊馬政府「搶錢政府」國民黨今發尋人啟事

2018-04-09 12:24

陳菊今會蘇貞昌...蔡：17日前公布新北市長提名人

2018-04-08 23:43

新聞眼／蘇貞昌民調衝衝衝 吳秉叡出局

2018-04-08 23:47

蘇巧慧無意洩黨內新北市長之爭及蘇貞昌動向？

2018-04-09 11:11

影／蘇貞昌戰新北？昔：不選第三次 今：慎重考慮

2018-04-09 15:59

塞車掃興…花蓮觀光隱憂 遊客退房

2018-04-09 00:17

韓國瑜：會以上市公司總經理方式 為高雄衝經濟

2018-04-09 12:29

姚人多回應黃國昌 檢驗政治人物應用相同標準

2018-04-09 09:12

獼猴量增傷農 擬從保育類除名

2018-04-08 23:13

獼猴降級一般類…果農叫好 保育人搖頭

2018-04-08 23:16

立院初審 軍公教涉共諜案定讞喪失退休俸

2018-04-09 14:31

深澳電廠優先？ 象鼻岩畫入保護區卡住了

2018-04-08 21:59

韓國瑜今宣布參選高雄市長

2018-04-09 00:00

民進黨北市長提人？周偉航：請公布黨內政客名單

2018-04-09 08:18

清明塞爆賀陳旦推給國道車禍 藍委：何不食肉糜

2018-04-09 11:20

選新北市長？ 蘇貞昌：會慎重考慮

2018-04-09 15:21

被蔡總統認為變了 柯P：我只是一直在演化而已

2018-04-09 11:28

【即時短評】韓國瑜選高市 首要安內提振藍營氣勢

2018-04-09 10:03

吳碧珠放棄連任？ 藍北市議長面臨保衛戰

2018-04-08 23:40

陳菊回嗆高志鵬：不希望黨內有人散佈失敗主義

2018-04-09 16:01

影／姚人多影射學運期間密會蕭旭岑 黃國昌抓狂

2018-04-09 14:19

看懂這盤棋…綠新北議員選邊站 攸關派系生死戰

2018-04-08 23:54

新北市長選戰…游下蘇上 藍繃更緊

2018-04-08 23:57

陳菊允接府秘書長 國親市議員盼給說明

2018-04-08 22:28

學者：交通疏運招式用老 該砍掉重練

2018-04-09 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top