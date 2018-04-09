蘇貞昌曾說不會3選北縣長 黃健豪：還好已升格新北市

2018-04-09 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨發言人黃健豪。圖／黃健豪提供 分享 facebook

準總統府秘書長陳菊今勸進前台北縣長蘇貞昌參選年底新北市長，蘇也回應「願慎重考慮參選」。但因蘇2010年參選台北市長時曾說「不會選第三次台北縣（現新北市）長」，引發誠信質疑。國民黨發言人黃健豪揶揄，還好「台北縣現在變成新北市」。

黃健豪表示，2010年蘇貞昌以「台北超越台北」口號參選台北市長，雖然最後大輸10萬票，但蘇那次選舉是國內最早成功運用網路社群打市長選舉的一役；不過蘇當時說「我對台北縣感情始終濃烈，但我不會選第三次。」更讓人印象深刻。

黃健豪說，網路時代是這樣：講過什麼話，不管是幹話，還是好話，講過什麼，都會被翻出來，更何況是當年率先以網路打選戰的蘇貞昌，當然什麼紀錄都留下。

黃健豪表示，但照目前風向與輿論來看，蘇貞昌是要選第三次在過去的台北縣，今天的新北市參選地方首長，要不違背承諾，唯一解套的說法，大概就是：「台北縣現在變成新北市了」，所以就可以選了。

黃健豪建議，蘇貞昌正式宣布參選新北市長時，可以說「我對台北縣感情始終濃烈，我也曾經承諾過不會選第三次台北縣長，但如果有一天我有更大的能力，我就要選新北市長。」為當年的「口誤」解套。

黃健豪也揶揄，蘇貞昌當年的演講稿中，就提到「至於台北市，十二年了，都是國民黨一黨在執政，問題多多」，蘇若真參選年底新北市長，這句話只要改二個字（新北市、十三年）就可以繼續用了，真的很方便。